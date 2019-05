Boxe | la notte di Canelo-Jacobs | battaglia campale per il Mondiale dei medi Il fenomeno

Boxe - Guido Vianello torna sul ring : stanotte il terzo match da pro’ - sfida a Lawrence Gabriel prima di Lomachenko-Crolla : Questa notte Guido Vianello salirà sul ring dello Staples Center di Los Angeles (USA) per il suo terzo incontro da professionista. Dopo aver dominato i primi due match disputati nei mesi scorsi a New York e Fresno, il 24enne è desideroso di conquistare il terzo successo negli USA dove ha incominciato un percorso sotto l’ala protettrice della Top Rank di Bob Arum con l’obiettivo di arrivare a disputare delle sfide con in palio dei ...

Boxe : Farmer vs Carroll a Philadelphia - stanotte in diretta streaming su DAZN : Andrà in scena stanotte uno degli incontri più attesi di questo fine settimana pugilistico. Il Liacouras Center di Philadelphia (Pennsylvania, USA) ospiterà infatti la sfida tra Tevin Farmer e Jono Carroll, valida per il titolo mondiale IBF dei pesi superpiuma. Non meno importante la sfida tutta al femminile tra le imbattute Katie Taylor e Rose Volante, valevole per le cinture IBF, WBA e WBO dei pesi leggeri. Tevin Farmer: davanti al suo ...

Boxe - Daniele Scardina illumina Milano e vince l’IBF International dei supermedi. Demolito Kekalainen in una notte magica : Un solo, unico, gigante, immenso uomo al Superstudio Più di Milano: Daniele Scardina è stato il padrone incontrastato del ring, ha confezionato una prestazione stellare, ha disputato un incontro di altissimo spessore e ha sconfitto sonoramente il finlandese Henri Kekalainen ai punti con verdetto unanime (98-91 per tutti i tre giudici). Il nativo di Rozzano partiva con tutti i favori del pronostico, non ha deluso nell’evento clou della ...