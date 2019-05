Bonus e sgravi costano 137 miliardi anno

Primo Maggio - Ambra Angiolini attacca il Bonus assunzioni donne : 'Lo sgravio è mio e me lo gestisco io' : Tira fuori uno slogan del Sessantotto e lo stravolge per attaccare il governo. Ambra Angiolini in diretta dal palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma ha infatti criticato ...

Bonus matrimonio : sgravio delle spese fino a 20.000 - proposta di legge alla Camera : Scaricare dal reddito anche le spese del matrimonio? Oggi quanto le famiglie ed i coniugi spendono per il giorno del matrimonio non prevede alcun incentivo, ma la politica sembra stia pensando a istituire un Bonus dedicato alle giovani coppie che convolano a nozze. Una proposta di legge depositata in Commissione Finanze della Camera prevede proprio un Bonus matrimonio. La proposta, sottoscritta da altri 51 deputati e proveniente dalla Lega, ...

Bonus Sud - partono gli sgravi fiscali per le aziende del Molise che vogliono assumere : Scattano il primo maggio, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo e hanno come obiettivo la possibilità di creare posti di lavoro per giovani, fra i 16 e i 34 anni, e meno giovani, over 35 anni,. ...