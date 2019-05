Bologna | coltello e minacce al centro islamico | arrestato tunisino

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Federico Garau Lo straniero, che non sarebbe nuovo ad episodi del genere, ha spintonato e quindi minacciato con unestratto dalla tasca un uomo del Bangladesh di 29 anni: fermato, per lui arriva una denuncia a piede liberoPaura durante il pomeriggio di ieri anei pressi delsito in via Torleone, a causa delle intemperanze e del nervosismo di un cittadino di nazionalità tunisina di 49 anni.Sono all’incirca le 15, e numerosi fedeli si trovano in fila in attesa di entrare nell’edificio per dedicarsi alla preghiera del venerdì.Il 49enne cerca in ogni modo di passare davanti, ed arriva a spintonare un altro straniero che si trovava in coda come lui, un ragazzo di 29 anni originario del Bangladesh. Si origina una discussione tra i due, ed il responsabile alla sicurezza delè costratto ad intervenire per riportare la calma, ...

