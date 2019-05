Bologna | abusa della figlia minorenne della compagna | arrestato

Drogata e abusata! Bologna - la contatta con la scusa di un lavoro da offrire - poi la violenta : Il drammatico racconto di un ventenne che si è subito rivolta ai carabinieri dopo essersi risvegliata in stato confusionale in casa di un uomo di 61 anni che l'aveva contattata per offrirle un lavoro come collaboratrice domestica. Secondo la sua testimonianza, durante la chiacchierata l'uomo le avrebbe somministrato un farmaco nel drink per farle perdere i sensi e abusare di lei.