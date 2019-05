Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Quest’anno i protagonisti delle lezioni didurante il Bif&st – Bari International Film Festival non sono stati solo attori o registi, ma c’è stato spazio anche per una figura manageriale di primo piano nell’industriatografica italiana comeDelche, dal 2010, è amministratore delegato di Rai. Ormai da anni questa società offre un supporto ai produttori indipendenti per la realizzazione dei loro film, contribuendo in modo significativo all'affermazione di tali opere in Italia e all’estero. Nata in seguito ad una legge, ideata da Walter Veltroni, che obbligava l’azienda televisiva di Stato a reinvestire una parte significativa del bilancio per l’acquisizione, produzione e distribuzione di operetografiche, nel corso degli anni Raisi è occupata di centinaia di film, tra cui molti di successo e premiati nei più importanti festival.L’iter ...

vincecamaggio : Bif&st, l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco rivela le prossime uscite: arriva ‘Diabolik’ - kwsolution : BIF&ST PROGRAMMA SABATO 4 MAGGIO - - AnsaPuglia : Bif&st premia regista Mieli e film 'Saf'. Borghi migliore attore protagonista in 'Sulla mia pelle' #ANSA -