Betoniera impazzita travolge pedoni e auto L' autista | ' Ho avuto un blackout'

Betoniera impazzita a Roma - 9 feriti 'Auto travolte - un km fuori controllo' : di Marco De Risi Un uomo alla guida di una ha travolto una ventina auto sulla a Roma , all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura. La Betoniera , intorno alle 11, ha fermato la sua folle corsa ...

Roma - Betoniera impazzita travolge venti auto e investe pedoni : diversi feriti : Momenti di vero terrore questa mattina nel quadrante nord est di Roma , dove una betoniera impazzita , cont Roma no, ha travolto auto e scooter, nonché anche alcuni pedoni . Il sinistro si è verificato in zona Alessandrino - Torre Spaccata, sulla via Casilina, all'altezza del civico 1048. Sono ancora tutte da accertare le cause dell'incidente, ma secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l'autista del mezzo potrebbe aver avuto un ...

Paura a Roma per Betoniera impazzita : 14.44 Cinque feriti e varie auto distrutte: il bilancio dell'incidente che ha visto una betoniera lanciata contRomano sulla via Casilina, a Roma. E' accaduto tutto in pochi minuti: l' uomo al volante della betoniera ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. La betoniera ha così invaso la corsia opposta, travolgendo i pedoni e numerose auto in sosta, prima di fermarsi sui binari del tram. Il mezzo è stato sequestratp.