Basket | NBA Playoff 2019 | Milwaukee espugna Boston | Portland piega Denver al quarto

(Di sabato 4 maggio 2019) Due le partite digiocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference iBucks battono fuori casa iCeltics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla panchina e 20 punti. In questa stagione Giannis ha segnato almeno 30 punti in tutte le trasferte giocate al TD Garden.era avanti di un punto alla fine del primo tempo, 56-55, mapiazza un parziale di 40-31 nel terzoe nell’ultimo periodo raggiunge un vantaggio massimo, 114-97, a 4’53” dalla sirena. Per i Celtics, che ospiteranno anche gara-4 nella notte tra lunedì e martedì, tutto il quintetto di partenza è in doppia cifra ...

