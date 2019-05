oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) E’ stato reso noto dalla FIBS che l’Italia del manager Gilberto Gerali tornerà in scena in tempi piuttosto brevi. Il 15, alle ore 19, la Nazionale azzurra sarà infatti impegnata in una sfidala Fortitudo UnipolSaial “Gianni Falchi”. Si tratta di un impegno di preparazione verso gli Europei e il successivo torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.Questi i giocatori chiamati da Gerali per la sfida ai Campioni d’Italia:Mattia Aldegheri Samuel Aldegheri Paolino Ambrosino Maurizio Andretta Alex Bassani Alessandro Ciarla Nicolò Clemente Ludovico Coveri Federico Giordani Aldo Koutsoyanopulos Niccolò Maria Loardi Mattia Mercuri Ricardo Segundo Paolini Andrea Pizziconi Luca Pulzetti Marco Sabbatani Alex Sambucci Claudio Scotti Mario Trinci Oscar Tucci Alessandro VaglioAd assistere Gerali ci saranno, nello staff, il team ...

OA_Sport : #Baseball, l'Italia sosterrà un test a Bologna contro l'UnipolSai a metà maggio - AB6IX_Italia : [??] Altro sondaggio sull'app IDOL CHAMP, questa volta per l'idol che sta meglio con l'uniforme da baseball ??? ??:… - Baseball_Italia : RT @BaseballmaniaEU: #SerieA1 Bologna, in arrivo il pitcher per la Champions. L'analisi di Maurizio Roveri -