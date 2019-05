Bankitalia | “Economia italiana vulnerabile per l’alto debito | ma elevata resilienza anche

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Le “tensioni” sul mercato dei titoli di Stato stanno diminuendo ma “rimangono rilevanti” e “si stanno trasmettendo sul costo dei finanziamenti al settore privato, seppure gradualmente“. E’ l’avvertimento della Banca d’Italia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria diffuso venerdì, in cui via Nazionale prevede che “se i rendimenti all’emissione dei titoli di Stato italiani dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati nel biennio 2019-2020 si avrebbe una spesa complessiva per interessi sulpubblico di circa 4 miliardi superiore a quella che si sarebbe avuta con i tassi attesi dai mercati ad aprile dello scorso anno”.se, va ricordato, stando al Def nel 2018 e 2019 la spesa per interessi risulta in lieve calo e quest’anno dovrebbe attestarsi a 63,9 miliardi contro i 65,5 del ...

