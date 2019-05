Bambina ferita a Napoli | il cardinale | “Camorristi barbari Il sangue innocente grida

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Mentre dall’ospedale pediatrico Santobono diarrivano le ultime notizie sulle condizioni “gravi ma stabili” della piccola di 4 annidurante un agguato a, da un’altra istituzione arriva una riflessione durissima su quanto accaduto ieri pomeriggio tra la folla. “Ilvendetta al cospetto di Dio – ha detto ilCrescenzio Sepe all’inizio della funzione religiosa per San Gennaro – . Il Signore perdoni anche tutte le nostre manchevolezze”. Alle 18.01 si è poi ripetuto il miracolo di San Gennaro.“Gli uomini della camorra” che sparano lungo le strade di“sono criminali, sono. Non sono uomini degni di tale nome e di vivere in una società civile. È una realtà che rattrista, addolora, indigna e non può lasciare impassibili. Non possiamo, non dobbiamo assuefarci ...

