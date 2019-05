Avvocato e femminista | ecco la nuova Miss Usa

vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2019) È stata incoronata reginetta degli Stati Uniti, Grand Sierra Resort di Reno, in Nevada, per la sua bellezza statuaria. Ma Chelsie Kryst, 28enne di Charlotte, Carolina del Nord, ha anche una mente brillante: è un, specializzato in contenziosi civili, e ha un curriculum di tutto rispetto.Ha una laurea in giurisprudenza e un master in economia aziendale conseguiti presso la Wake Forest University della Carolina del Nord. E, quando era una studentessa, praticava l’atletica leggera a livello agonistico.Nel round finale del concorso di bellezza, le è stato chiesto se i movimenti di #MeToo e #TimesUp fossero «andati troppo oltre». E lei: «Non penso: stanno facendo in modo che i posti di lavoro, nel nostro Paese, siano sempre più sicuri e inclusivi. E come, è esattamente quello che voglio sentire ed è precisamente quello che desidero». Chelsie, dichiaratamente ...

egitto86 : RT @Corriere: Avvocato e femminista, Cheslie Kryst è la nuova Miss Usa | Foto - MisterItalia : Complimenti alla nuova Miss USA 2019 Cheslie Kryst 27enne del North Carolina eletta ieri sera al Grand Sierra Resor… - f_sansao : Avvocato e femminista, Cheslie Kryst è la nuova Miss Usa | Foto -