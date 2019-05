Avvocato a Londra “Sono qui per evitare di fare di nuovo la gavetta In Uk i praticanti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Alle superiori è andato a studiare per un anno negli Stati Uniti, ospitato da una famiglia di sconosciuti. Tornato per la maturità a Lamezia Terme, in Calabria, sapeva già che sarebbe ripartito molto presto. Così, dopo una laurea in legge a, due master e l’abilitazione professionale a New York, ora Gaspare Chirillo ha iniziato a 25 anni il praticantato che lo porterà a diventarespecializzato in diritto societario anche in Uk. Un tirocinio di due anni (retribuito) in uno degli studi legali più grandi del mondo, con un tasso di assunzione che spesso sfiora il 100 per cento.“In Inghilterra si investe moltissimo nei, vengono considerati una ricchezza. Ad esempio, prima di iniziare il ‘Training contract’ vero e proprio, tutti sono obbligati a seguire un corso pratico di 6 mesi”, spiega Gaspare. “Se vieni prima selezionato da uno studio legale, come nel ...

