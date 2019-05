Avviso dell'Aeronautica Militare per temporali | grandinate | venti forti

Sblocca cantieri - governo verso modifica della norma che esclude dagli appalti chi ha ricevuto un Avviso di accertamento : La norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco verrà modificata. A preannunciarlo, parlando con Italia Oggi, è stato Agostino Santillo, relatore M5s del decreto Sblocca cantieri in commissione lavori pubblici del Senato. Il comma prevedeva la possibilità di alzare cartellino rosso nei confronti di qualsiasi operatore economico che non abbia “ottemperato agli ...

Allerta Meteo - Avviso della Protezione Civile : piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo Centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. Nella giornata di domani il transito di una perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Centro/Nord, più intense e persistenti sui settori ...

Allerta Meteo - pesante Avviso della Protezione Civile : forte maltempo in 8 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo -La vasta area depressionaria, posizionata sul Mediterraneo occidentale, convoglia sull’Italia flussi umidi ed instabili responsabili, oltre che dell’intensificazione del vento, anche dell’incremento delle precipitazioni, sotto forma di rovescio o temporale, sulle Regioni settentrionali e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta - nuovo Avviso della Protezione Civile : burrasca di scirocco al Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria posizionata tra la penisola iberica e l’Africa settentrionale, sta convogliando sull’Italia flussi umidi e instabili responsabili dell’intensificazione della ventilazione in atto sulle due isole maggiori che, nelle prossime ore, interesserà anche gran parte del Centro/Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

NoiPa - Avviso sul cedolino dello stipendio di aprile : Il portale della Pubblica Amministrazione ha comunicato che il cedolino relativo allo stipendio del mese di aprile per il personale del comparto Istruzione e Ricerca sarà disponibile nella giornata di oggi. Ricordiamo, a questo proposito, che a partire da questo mese la busta paga includerà qualche euro in più a motivo dell’indennità di vacanza contrattuale, vale a dire quella maggiorazione dovuta a motivo del contratto nazionale scaduto, ...

Reddito di cittadinanza - da oggi occhio all'Avviso dell'Inps (con sms ed email) : Nel primo mese il Reddito di cittadinanza arriverà solo a un terzo della platea: sono infatti 487.667 le richieste accolte...

Forte maltempo su molte regioni nelle prossime ore : l'Avviso dell'Aeronautica Militare : L'intensa perturbazione in atto sull'Italia si sta gradualmente spostando verso levante. nelle prossime ore assisteremo a piogge e temporali di Forte intensità sul nord-est e ancora sulle regioni...

Allerta Meteo - nuovo Avviso della protezione civile : il forte maltempo continuerà anche Venerdì 5 Aprile – I BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione che sta interessando gran parte del Centro-Nord nelle prossime ore attivera’ una ventilazione da Sud sulle estreme regioni meridionali e determinera’ piogge sulla Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. ...

Allerta Meteo - l’Avviso della protezione civile per le prossime ore : maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una profonda saccatura nord-atlantica porterà dapprima piogge sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, e nevicate via via più diffuse sui settori alpini. Domani la perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a Sicilia e Calabria. Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei ...

Allerta Meteo - freddo e forte maltempo al Sud per il colpo di coda dell’Inverno : nuovo Avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposterà progressivamente verso Sud-Est, posizionandosi sul mar Ionio e determinando piogge e temporali sulle regioni più meridionali del Paese, una consistente intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, più intensa sui settori ionici, e forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta Meteo - shock termico da stasera : crollo fino a -20°C - pesante Avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore la struttura depressionaria di origine nord-atlantica, in discesa verso il mediterraneo centrale, interesserà dapprima le nostre regioni settentrionali per poi portarsi su quelle centrali nella giornata di domani. Questa discesa sarà accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali ed un conseguente calo delle temperature, anche marcato su parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni ...

Conto corrente : controlli Agenzia delle Entrate senza preAvviso - quali sono : Conto corrente: controlli Agenzia delle Entrate senza preavviso, quali sono Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate Tempi duri per la privacy dei titolari di Conto corrente, visto che non esiste più. Sparito il segreto bancario, il Conto corrente è alla portata degli occhi del Fisco. E in particolare dell’Agenzia delle Entrate, ma anche della Guardia di Finanza. Si parla solo di Conto corrente, per semplificare, ma invero possono ...