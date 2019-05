Aveva ingerito 22 ovuli di cocaina e cercava di portarli in Italia | soccorsa per un

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) E’ stata arrestata dalla polizia al Brennero perché22die 5 di eroina. La donna, 27enne di nazionalità nigeriano, incensurata e in possesso di regolare permesso di soggiorno in, è finita in manette nel corso di controlli ai treni in ingresso nel territorio nazionale. Gli agenti si sono accorti che la donna era dolorante nella zona addominale, sebbene lei abbia cercato di far finta di nulla.I poliziotti, anche sulla base di esperienze pregresse, hanno intuito cosa si potesse nascondere dietro l’atteggiamento della ragazza e l’hanno accompagnata all’ospedale di Vipiteno, dove, a seguito degli esami radiologici, è emersa la presenza di corpi estranei nello stomaco. Sono stati recuperati tutti glidied eroina, per un peso complessivo di 3 etti e 60 grammi. Si tratta del quarto arresto di un ...

framcescamang01 : RT @WWFitalia: Sabato 27 aprile a #Maratea è tornata in libertà la Caretta caretta Maria Rosaria, era stata recuperata lo scorso febbraio i… - arcocielo : RT @WWFitalia: Sabato 27 aprile a #Maratea è tornata in libertà la Caretta caretta Maria Rosaria, era stata recuperata lo scorso febbraio i… - BALBOMariella : RT @WWFitalia: Sabato 27 aprile a #Maratea è tornata in libertà la Caretta caretta Maria Rosaria, era stata recuperata lo scorso febbraio i… -