Atalanta | il Napoli vuole Duvan Zapata

Atalanta - Hateboer si sfoga : “Basta mercato! Se ne parla sempre - pure in modo scorretto : mi riferisco alle voci sul Napoli!…” : Hans Hateboer, parla del Napoli e delle voci relative al calciomercato Il terzino destro dell’Atalanta, Hans Hateboer di recente accostato al calciomercato Napoli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto ha dichiarato: Calciomercato Napoli, l’ammissione di Hateboer Impossibile, oggi, nominare il mercato… «Se ne parla sempre, pure in modo scorretto. Mi riferisco alle voci sul Napoli. Io ...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il nuovo stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Ottavio Bianchi parla della stagione di Atalanta e Napoli : L’ex allenatore Ottavio Bianchi, ai microfoni di Rai Radio2 per “Italia Nel Pallone”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fenomeno Atalanta: “La parola progetto vuol dire tutto e niente, a Bergamo c’è un vero lavoro, c’è attaccamento da parte del pubblico e della città, già in Serie C c’erano 15 mila persone allo stadio. Ora una fantastica unione di gestione societaria e gestione tecnica ...

De Magistris : “Chi attacca Napoli ha già perso. I tifosi dell’Atalanta che inneggiano a Fenestrelle? Episodio vergognoso” : Il sindaco Luigi de Magistris, intervistato dal “Quotidiano Napoli“, è tornato sull’Episodio di lunedì che ha visto coinvolti i tifosi dell’Atalanta, che hanno inneggiato al carcere di Fenestrelle, dove sono morti i soldati napoletani che hanno scelto di non rinnegare il loro re e la loro patria napoletana: “Quest’immagine è vergognosa, è l’occasione per chiedere anche la chiusura del Museo e dei ...

Atalanta - Gasperini : 'Archiviamo vittoria di Napoli - vogliamo la finale di Coppa Italia. : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Rai Sport alla vigilia della sfida con la Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia: 'Dobbiamo accantonare la vittoria di lunedì a Napoli, ora l'obiettivo si sposta sulla Coppa Italia. Il successo ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini : “Dimentichiamo Napoli e puntiamo alla finale” : ATALANTA FIORENTINA Gasperini – “Dobbiamo accantonare la vittoria di lunedì a Napoli, ora l’obiettivo si sposta sulla Coppa Italia”. alla vigilia della semifinale di ritorno in casa con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini, in esclusiva per Rai Sport. -> LEGGI ANCHE: Atalanta-Fiorentina, Montella: “Hanno un vantaggio ma credo nella finale” Atalanta Fiorentina Gasperini Il tecnico […] L'articolo ...

L'Atalanta espugna Napoli e lancia una volata a 6 per la Champions League : A cinque turni dalla fine del campionato la lotta per gli ultimi due posti che garantiscono la prossima Champions League è apertissima. Tutte le emozioni che non abbiamo vissuto nella contesa dello ...

Napoli Atalanta 1-2 - accoglienza da Champions dei tifosi alla squadra : Napoli Atalanta 1-2 – L’Atalanta ha fatto l’impresa. In pochi credevano che gli orobici potessero espugnare il San Paolo ma, alla fine, la banda di Gasperini è uscita dalla tana del Napoli con i 3 punti 3 punti che valgono molto, sia per il morale che per la classifica. 3 punti che portano i lombardi […] L'articolo Napoli Atalanta 1-2, accoglienza da Champions dei tifosi alla squadra proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Atalanta vince a Napoli e aggancia il Milan al quarto posto : Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal, il Napoli si ferma anche in campionato e rimedia una sconfitta per 2-1.

Atalanta - grande festa e delirio dei tifosi al rientro della squadra da Napoli [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Atalanta batte Napoli - festa in aeroporto : ORIO AL SERIO, 23 APR - Circa duemila tifosi, poco dopo la mezzanotte, tra bandiere, fumogeni, fuochi d'artificio e cori, tra cui spiccano 'Noi vogliamo la Coppa Italia' e 'Noi non siamo napoletani', ...

Napoli-Atalanta 1-2 - pagelle / E’ colpa di Carlo se il Napoli arriva sotto porta e non segna? : OSPINA. Cade la pioggia e il pipelet colombiano è a perenne rischio papera, sia coi piedi in fase di rilancio, sia quando ribatte goffamente al 36’ un tiro moscio del Papu. Raddrizza la sua partita alla fine del primo tempo quando s’inarca su una parabola del solito Papu e un secondo dopo blocca un colpo di testa di Mancini. Nella ripresa altre due parate: sul Papu ancora e su Ilicic – 6,5 Impreciso e molle. Quel tiro del Papu quasi gli scivola ...

Napoli-Atalanta - Ospina amaro : "Partita strana - dovevamo chiuderla prima" : Ruotano i portieri, ma non cambia il risultato: da dieci partite il Napoli prende gol. Una striscia negativa che però difficilmente può essere imputata a chi sta in porta. Ospina sta per maturare le ...