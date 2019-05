Atalanta | Gasperini | 4 gare | se non le sbagliamo Ranieri? Penso al campo

Lazio-Atalanta - Gasperini : 'Parole Ranieri? Siamo noi l'obiettivo. Ogni gara è decisiva' : Inizia la volata finale, sono quattro le gare ancora da giocare in questo campionato per decidere la corsa per Champions ed Europa League. Una lotta accesa anche dalle parole in conferenza stampa di ...

Atalanta - Gasperini in conferenza : “In tante sperano nella nostra caduta - ma noi non dobbiamo fare calcoli” : E’ la squadra del momento, e non si vuole fermare. Altra gara importantissima, quella di domani, per l’Atalanta, che sarà ospite della Lazio per una sorta di “anteprima” di quella che sarà la finale di Coppa Italia. Le due squadre tuttavia, in campionato, lottano per un posto in Europa. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini. Lazio, Inzaghi in ...

Chi è Roberto Piccoli - l'ultimo talento dell'Atalanta di Gasperini : Tutti in convitto: "Vivono lì 24 ore su 24, è stato costruito un mondo che possa aiutarli a vivere il cambiamento, la distanza". Crescendo coi grandi. Piccoli ha giocato 45' contro l'Udinese, l'...

Atalanta - Pessina pensa in grande : “non possiamo più nasconderci” - le ultime sulla squadra di Gasperini : “Ormai non possiamo piu’ nasconderci, il nostro obiettivo e’ tenere il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Matteo Pessina, dopo l’allenamento pomeridiano dell’Atalanta. “Saranno cinque gare decisive, compresa la finale di Coppa Italia e quella di domenica proprio in casa della Lazio: vanno affrontate per quello che sono, ovvero finali. Sono partite da affrontare singolarmente per le ...

Atalanta - porta in faccia al Milan per Gasperini? L'ad Percassi : 'Resta qui' : In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: ' Gasperini al Milan? Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente: 'Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario''.

Atalanta - nodo Gasperini : da lui dipendono mercato e futuro : D'altronde, se di questi tempi Bergamo e Amsterdam, grazie al super Ajax, sembrano l'ombelico del mondo, un motivo dovrà pur esserci. Per questo è importante avere Gasperini. Per questo, trattenerlo, ...

Atalanta - l'attacco è da record. Testa e corpo : Gasperini sogna : Josip Ilicic, 31 anni, e Gómez 31. GETTY "A questo punto siamo padroni del nostro destino, tutto dipende da noi". E a 4 giornate dal termine, non è poco. Così Gian Piero Gasperini dopo il 2-0, ...

Serie A - Atalanta : Gasperini - quante richieste. Il futuro passa dall'Europa : E adesso per Gian Piero Gasperini comincia il difficile, si fa per dire,. Ha un contratto fino al 2021 con un'opzione per un altro anno, ma è seguito dal Milan per il dopo Gattuso ed è sempre stato ...

Gasperini : 'Atalanta straordinaria. Ilicic? Contro la Lazio ci sarà' : 'Siamo quarti da soli, ma il campionato non finisce qui'. Gian Piero Gasperini , a quarto posto agguantato, prosegue sulla strada della prudenza, tessendo le lodi della sua Atalanta : 'I ragazzi sono ...

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Champions? Adesso ci crediamo” : “Con la Lazio sara’ decisiva? No, perche’ poi ci sono ancora altri match. Siamo pero’ in fiducia, i ragazzi Adesso ci credono”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sull’Udinese: “ci sono dodici punti in palio, tutte devono vincere almeno tre partite ma sono tutte in corsa: c’e’ anche il rischio di passare dalla Champions ...

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Non è il momento di parlare di offerte” : ATALANTA UDINESE Gasperini: – Vittoria pesantissima per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che nonostante tanta fatica riesce a superare un’Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi rischiava di essere una giornata stregata come quella di due settimane fa contro l’Empoli, ma sono bastati un rigore di De Roon […] L'articolo Atalanta-Udinese, Gasperini: “Non è il ...

Atalanta - Zapata : 'Vincere per essere quarti. Gasperini...' : Prima della sfida contro l'Udinese, l'attaccante dell' Atalanta Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Oggi l'importante è vincere. Sfruttare questa opportunità, tutti sanno che, in caso di vittoria, saremo al quarto posto. E' un'opportunità da sfruttare'. C'è stanchezza dopo la gara con la ...