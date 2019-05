Assegno mantenimento post divorzio | si cambia | stop se convivenza o nuovo matrimonio e

Assegno di mantenimento e revisione importo - ogni quanto scatta : Assegno di mantenimento e revisione importo, ogni quanto scatta Non è la prima volta che affrontiamo la delicata materia dell’Assegno di mantenimento, dei requisiti e delle condizioni per conservarlo nel tempo. Qui di seguito vediamo di capire che risposte la legge dà circa la questione di una eventuale modifica e revisione dell’importo di questo contributo. Per saperne di più sull’Assegno di mantenimento, con ...

Assegno di mantenimento figli e moglie : come non pagarlo e quando : Assegno di mantenimento figli e moglie: come non pagarlo e quando E’ ben noto che la rottura di un legame matrimoniale comporta conseguenze non solo sul piano psicologico ed affettivo, ma anche su quello strettamente economico e patrimoniale. Vediamo di seguito come la legge consenta, a determinate condizioni, di non dover adempiere all’obbligo di versamento dell’Assegno di mantenimento a ex coniuge e figli. Assegno di ...

Unioni civili - Assegno di mantenimento post divorzio a coppia di donne : Unioni civili, assegno di mantenimento post divorzio a coppia di donne Il Tribunale di Pordenone, in una causa tra due donne unite civilmente, ha stabilito un “assegno divorzile” periodico a favore della coniuge più debole economicamente. La sentenza è la prima in Italia dall'approvazione della legge ...

Unioni civili - il primo Assegno di mantenimento ad una coppia di donne - Sky TG24 - : Il Tribunale di Pordenone, in una causa tra due donne unite civilmente, ha stabilito un "assegno divorzile" periodico a favore della coniuge più debole economicamente. La sentenza è la prima in Italia ...

Divorzio tra due donne : riconosciuto l'Assegno di mantenimento alla più 'debole' : Il Tribunale di Pordenone in una causa di 'Divorzio' fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un 'assegno divorzile'...

Pordenone - riconosciuto Assegno di mantenimento in unione civile tra due donne per la ‘coniuge’ più debole : Si erano unite civilmente nel 2016 poi hanno deciso di divorziare. E ora il tribunale di Pordenone ha riconosciuto un assegno di mantenimento pari a 350 euro alla coniuge “più debole”. Era lei, infatti, che aveva deciso di trasferire la propria residenza non solo per la “maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone piuttosto che Venezia), ma anche – sottolinea nel provvedimento il ...

Divorzio tra due donne : Assegno di mantenimento alla più debole : assegno di mantenimento periodico a favore della "coniuge"' più debole. Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone che, in una causa di Divorzio fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno a favore della parte più debole.L'assegno di mantenimento, di 350 euro al mese, sarà così a carico della coniuge più forte dal un punto di vista economico che occupa ancora l'abitazione condivisa dalle due.Il TribunaleNel provvedimento del ...

Divorzio : l'ex moglie non vuole lavorare - il giudice le toglie l'Assegno di mantenimento : Chi rifiuta il lavoro non prende l'assegno divorzile. Se l'ex coniuge preferisce il divano non ha diritto all’assegno di mantenimento. È il Tribunale di Treviso ad aggiungere una nuova pagina al capitolo del diritto di famiglia in tema di Divorzio dopo che la Cassazione aveva già determinato due anni fa nuovi criteri per il riconoscimento centrati su indipendenza e l'onere probatorio di non potersi mantenere. Un ...

Treviso : revocato Assegno di mantenimento alla donna che non trova lavoro per pigrizia : Non ha diritto a nessun assegno di mantenimento la moglie che non si impegna attivamente nella ricerca di un sostentamento alla propria posizione economica: si è pronunciato così il giudice del Tribunale di Treviso che, revocando l'assegno di mantenimento a una donna di origini sudamericane, ha ritenuto che la stessa non avesse provveduto adeguatamente alla ricerca di un impiego allo scopo di accrescere il proprio patrimonio, perdendo così il ...

Treviso - ex moglie 'scansafatiche' : giudice le toglie l'Assegno di mantenimento : Se l'ex moglie è una "scansafatiche" e non ha serie intenzioni di trovarsi un'occupazione, non ha diritto all’assegno di mantenimento. Stavolta, è il Tribunale di Treviso ad intervenire in merito allo spinoso capitolo divorzi con una sentenza destinata a far discutere. Il collegio giudicante veneto (presieduto da una donna!), infatti, ha deciso di non accogliere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento. Non solo, ha anche stabilito ...

Treviso - niente Assegno di mantenimento all'ex moglie 'scansafatiche' : In Italia ha cominciato a studiare all'università, ottenendo la laurea triennale in Economia . Poi è arrivato anche il primo lavoro: segretaria in uno studio professionale. La donna ha raccontato di ...

Treviso. Stop all’Assegno di mantenimento : ecco perché : Arriva lo Stop all’assegno di mantenimento per una donna che in una causa di divorzio pretendeva dall’ex coniuge la somma

Treviso - l'ex moglie è una 'scansafatiche'. Giudice toglie Assegno mantenimento : Alla donna, 35enne, viene quindi imputata "una inerzia colpevole nel reperire un'occupazione" e quindi una fonte di reddito: per i giudici "ha un'età che le consente di reinserirsi nel mondo del ...

Treviso - nessun Assegno di mantenimento alla ex scansafatiche : nessuno assegno di mantenimento per la moglie che pretende dall"ex coniuge del denaro ma che, allo stesso tempo, non si impegna a trovare un lavoro per il proprio sostentamento.È quanto hanno deciso i giudici del tribunale di Treviso che hanno respinto e sospeso l"assegno di mantenimento di una 35enne di origine sudamericane, che chiedeva l"aumento della somma mensile versata dall"ex marito da 1.100 euro mensili a 1.900.La donna è disoccupata ...