Ascesa e caduta di Football Dreams e il caso Siena basket

Un filmato mostra Ascesa e caduta delle schede video AMD - Intel e Nvidia negli ultimi 15 anni : Il canale YouTube TheRankings ha realizzato in interessante filmato della durata di poco più di tre minuti, nel quale vengono mostrate quelle che sono state le 15 schede video più popolari nel tempo, in base ai dati forniti dal Steam Hardware Survey.Ebbene, come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, nel filmato possiamo vedere racchiusi 15 anni di storia, in particolare dal 2004 al 2019, e se siete giocatori PC di lunga data molto ...