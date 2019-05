Arrestato il padre del baby rapper | dal ghetto a 5 stelle ai domiciliari ad Ancona

Firenze - terrorizzati dal padre dormivano all’aperto : 36enne Arrestato per maltrattamenti : Un trentaseienne albanese che viveva a Montelupo Fiorentino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A quanto emerso, erano continue le violenze in famiglia, con la moglie minacciata con un cacciavite e i due figli che per paura hanno anche dormito fuori casa, all'aperto.

Stupro Viterbo - immagini mandate anche al padre di un Arrestato : Luca Sablone anche il padre di Licci avrebbe ricevuto le immagini dello Stupro: la vittima era quasi svenuta dopo un pugno in faccia Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda lo Stupro di Viterbo per mano di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, due giovani militanti di CasaPound, ai danni di una donna di 36 anni. Stando alla ricostruzione del Gip, la vittima si trovava in uno stato di semi incoscienza in seguito a un pugno ...

Viareggio - picchia il padre e lo uccide soffocandolo con un cuscino : Arrestato : Al culmine di una delle tante discussioni per futili motivi, ha colpito il padre con una pietra ornamentale e, dopo averlo tramortito, lo ha soffocato con un cuscino. Così Stefano Castellari, 46 anni, ha ucciso il padre 79enne. Il figlio viveva insieme ai genitori, entrambi in pensione, in un condominio del quartiere Varignano di Viareggio. L’uomo ha confessato l’omicidio ai poliziotti, arrivati a casa dopo una segnalazione. ...

Ballando con le Stelle - Marco Leonardi contro il padre Arrestato : "Cosa non posso perdonargli" : Tempo di confessioni per Marco Leonardi, concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, il programma del sabato sera su Rai 1. Il ragazzo è tornato a parlare dell'arresto del padre, boss della malavita siciliana, Francesco Leonardi, finito in galera nel 2013, condannato a otto anni di carc

Cassino - bimbo strangolato : padre Arrestato/ Il legale 'Vuole essere riascoltato' : Cassino, bimbo strangolato dalla madre: arrestato anche il padre. Il legale di Nicola Feroleto: "Vuole essere riascoltato dal pm"

Diventerà padre tra pochi giorni - 45enne molisano Arrestato a Piacenza : per lui 6 anni di carcere : La condanna dovuta a un cumulo di pene per furti, rapine ed evasioni CAMPOBASSO. Dovrà scontare 6 anni. In carcere, dov'è stato portato questa mattina, anche se tra pochi giorni Diventerà padre. Un ...