Apple Academy : "Abbiamo studenti da tutto il mondo - qui ci si sente a casa" : 'Noi facciamo quest'Hackathon perché i ragazzi devono divertirsi. Chiunque entra in questo posto, e abbiamo studenti da 29 paesi del mondo , si sente subito a casa propria e ci sta bene '. Ne è sicuro ...

Hack.gov - sabato 4 e domenica 5 alla Apple Developer Academy. : Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov. A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni ...