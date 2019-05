Anticipazioni U&D | nuove rivelazioni su Simona e Stefano | incastrati da Massimiliano

Anticipazioni U&D : il 7 maggio uno dei tre tronisti potrebbe fare la scelta : Nelle prossime puntate del dating-show di Mediaset Uomini e Donne potrebbe arrivare un colpo di scena per quanto concerne il trono classico. Pare, infatti, che il percorso di uno dei tre tronisti, ovvero Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, possa concludersi già a partire dalla prossima registrazione del programma, spostata dal lunedì al giorno successivo. L'ipotesi è legata ad un indizio fornito sui social network da un'autrice ...

Anticipazioni U&D - trono over : clip audio inchioderebbe Simona e Stefano : Lo scorso primo maggio è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. La puntata, infatti, si è incentrata principalmente sull'uscita di scena di tre volti molto noti della trasmissione, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Inoltre è stato dedicato ampio spazio alla nuova frequentazione di Gemma Galgani e si è messo un bel punto ...

U&D : Anticipazioni Trono Classico di venerdì 3 maggio : Domani alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda, come ogni giorno, il dating show di Mediaset Uomini e Donne, condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, nella puntata di domani assisteremo ad un nuovo appuntamento con il Trono Classico. In particolare, nella puntata di domani, si parlerà delle due troniste, la napoletana Angela Nasti e la torinese Giulia Cavaglia. Per quanto riguarda la 19enne napoletana, ...

U&D Anticipazioni : Angela abbandona lo studio il lacrime perché Luca non si presenta : Secondo le ultime indiscrezioni, durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne (il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la conduttrice romana ha mandato in onda un dietro le quinte del chiarimento tra la tronista napoletana Angela Nasti e il corteggiatore Luca Daffrè. Infatti, sembrerebbe proprio che le cose tra questi due non stiano andando affatto bene. Il motivo principale è che, quando è stato il turno ...

Anticipazioni U&D : Daffrè assente e la Nasti in lacrime - la Cavaglia bacia Raselli : Il trono classico di Uomini e Donne regala costantemente molte sorprese a tutti i suoi fedeli telespettatori. Anche oggi, in data 29 aprile, sono state tante le novità emerse nello studio Mediaset televisivo nel corso della registrazione della nuova puntata. Le Anticipazioni circolanti in rete annunciano un particolare sfogo della giovanissima tronista Angela Nasti che, a quanto pare, sarebbe scaturito dall'assenza di uno dei suoi corteggiatori: ...

Anticipazioni U&D : Andrea sbaciucchia le due troniste - Angela in lacrime : Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le Anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le ...

Anticipazioni U&D : Daffrè non si presenta in studio - Angela piange : Questo pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di iniziare dal trono di Andrea, per poi passare a Giulia ed infine ad Angela. Per la tronista queste ultime puntate non sono state molto semplici, dato i continui scontri con la Cavaglià. Anche durante quest'ultima registrazione, la Nasti non ha saputo trattenere le lacrime, ma questa volta a causa del corteggiatore Luca Daffrè ...

Anticipazioni U&D : la Cavaglià confonde Manuel con Giulio - Angela in lacrime per Luca : Durante la registrazione del Trono Classico del 29 aprile, le due ragazze sedute sulla poltrona rossa hanno vissuto forti emozioni: Giulia Cavaglià, per esempio, ha fatto un'esterna a Torino sia con Manuel che con Giulio, baciando tutti e due. Angela Nasti, invece, ha pianto tanto per la presa di posizione di Luca Daffrè nei suoi confronti: il giovane, infatti, non ha partecipato alla puntata di oggi dopo le ultime discussioni che ha avuto con ...

U&D Anticipazioni puntata 29 aprile : rissa verbale in studio tra Michele e Armando : Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo la pausa del weekend, e che vedrà la messa in onda del trono over. Proprio di recente, sono trapelate delle anticipazioni online che suggeriscono che la puntata odierna sarà molto movimentata. Vedremo una forte discussione tra i due tronisti Michele Loprieno e Armando Incarnato. La lite scoppierà in studio a causa di alcuni ...

Anticipazioni U&D : Stefano offende Tina : 'Fai schifo' - lei gli si scaglia contro : La prossima settimana si ricomincia con le nuove puntate del dating show targato Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, per quanto riguarda le vicende del trono over. Il 24 aprile infatti è stata registrata una nuova puntata del programma. E nelle prossime puntate vedremo degli inaspettati colpi di scena, con un'accesa discussione tra i tronisti Stefano Pastore e Tina Cipollari. Nel corso dell'ultima registrazione i due hanno ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta elimina Giorgia Klinti : Nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, assisteremo a tantissime novità e anche a dei clamorosi addii per quanto riguarda il trono classico. Lo scorso 23 aprile, infatti, è avvenuta una nuova registrazione e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, vedremo Andrea Zelletta alle prese con le troniste Muriel, Natalia, Klaudia e Giorgia. Tra le quattro troniste, pare che proprio l'ultima verrà ...

U&D - Anticipazioni : Fabrizio cacciato dal programma - smacco per Gemma : Anche oggi, 25 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che, come ci riportano le anticipazioni, sarà dedicata al trono over. Anche in un giorno di festa, Maria De Filippi ha deciso di accontentare i milioni di fan della trasmissione e, stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali del programma, nell'appuntamento odierno si tornerà a parlare di Gemma Galgani che scoprirà di essere stata ingannata dal giovane corteggiatore ...

U&D - Anticipazioni Trono Classico : Giulia bacia tutti - segnalazione su Manuel : Come riportano le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, registrate il 23 aprile, Giulia Cavaglia dopo aver promesso che non avrebbe più baciato nessuno, si lascia andare a un momento di passione con Giulio Raselli, dopo aver concluso un'esterna romantica con Manuel Galiano. In settimana sono arrivate due segnalazioni a Giulia su Manuel. La prima riguardava una foto di lui in discoteca, molto vicino a una ragazza. La seconda, ...

Anticipazioni U&D - registrazione 23 aprile : Andrea elimina Giorgia : Si è tenuta ieri 23 aprile una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa non sono mancate le sorprese per i tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti, con delle eliminazioni illustri e dei passi indietro clamorosi. Il trono di Andrea è sembrato ancora confuso, soprattutto dopo che lui ha ammesso di avere pensato a lungo a Klaudia in settimana, finendo per deludere ancora Natalia. Giulia aveva ...