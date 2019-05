Anticipazioni Mentre ero via sesta e ultima puntata | Monica arriva alla verità

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Tra le fiction più amate e seguite di questa stagione televisiva di Rai 1 vi è sicuramenteero via, la nuova serie con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che settimana dopo settimana ha saputo conquistare l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia, registrando risultati d'ascolto molto positivi. Un grande successo che tuttavia è giunto al termine di questa prima stagione: giovedì 9 maggio alle ore 21:30 circa andrà in onda ladella fiction, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena a dir poco imperdibili.ero via, gli spoiler dell': peril momento dellaNel dettaglio, infatti, lesulladiero via rivelano che per, dopo settimane passate a cercare di scoprire lasu quello che potrebbe essere successo la notte in cui c'è ...

