Anticipazioni Gomorra 5 | la quinta stagione si farà e sarà l' ultima

Gomorra 5 si farà?/ Anticipazioni quinta stagione : Roberto Saviano si mostra.... : Gomorra 5, Anticipazioni quinta stagione: Roberto Saviano è già a lavoro sulla sceneggiatura dei nuovi episodi. Ecco le novità

Niente on demand per il finale di Gomorra 4 e la rinascita di Genny in versione boss : Anticipazioni ultimi episodi del 3 maggio : Sono ore concitate queste per i fan di Gomorra 4 che questa mattina pensavano di trovare gli ultimi due episodi della stagione nella sezione on demand del decoder di Sky e che sono rimasti delusi dalla loro assenza. Inutile provare e riprovare e anche riavviare il decoder visto che proprio all'ora di pranzo Salvatore Esposito prima e Sky Atlantic dopo hanno confermato che gli ultimi episodi andranno in onda nel prime time di questa sera e che ...

Gomorra 4 - Anticipazioni il finale di stagione : Genny torna in azione : La lotta per il controllo del territorio raggiunge il suo culmine con Mickey che deve decidere con chi schierarsi (il dilemma è se scegliere la famiglia o la donna che ama) e Genny che è costretto a tornare in azione per riprendersi ciò che è suo: sono queste le premesse del gran finale di Gomorra 4. La serie con gli episodi 11 e 12 in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema alle 21,15 arriva alla conclusione. In occasione del finale di Gomorra – ...

In Gomorra 4 anche i fantasmi parlano e la grande guerra si avvicina : Anticipazioni 26 aprile : I Capaccio muovono le nuove pedine di Gomorra 4 e in vista del finale di stagione della prossima settimana non poteva essere altrimenti. Quelli che andranno in onda questa sera sono due episodi destinati a rimanere nella storia della serie e non solo per quello che succederà ma anche per l'intensità con cui tutto si susseguirà lasciando il pubblico senza fiato. Non c'è scampo, non c'è un errore, gli episodi 9 e 10 saranno perfetti negli ...

Gomorra 4 - Anticipazioni : il clan è sotto l’attacco : Il clan di Forcella è sotto attacco, ma Patrizia ha scoperto chi c’è dietro l’innegabile serie di problemi: la guerra è alle porte in Gomorra 4. In onda gli episodi 9 e 10 venerdì 26 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno della serie ispirata al libro omonimo di Roberto Saviano. All’interno del clan di Forcella la situazione si fa sempre più complicata: con la morte di Valerio (Loris De Luna), Enzo e i suoi diventano ...