Anticipazioni film l' Immortale | a Natale il ritorno di Ciro Di Marzio sul grande schermo

Momentum : trama - cast e Anticipazioni del film in tv : Momentum: trama, cast e anticipazioni del film in tv Momentum: trama, cast e anticipazioni del film in tv Momentum è il film thriller d’azione che verrà trasmesso su Italia Uno venerdì 3 maggio alle ore 21:25. Per la regia di Stephen S. Campanelli, della durata di 92 minuti, la pellicola si avvale della distribuzione di Mediaset. Morgan Freeman, Olga Kurylenko e James Purefoy sono il principale trio del cast. Il film è stato girato tra ...

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva : trama e Anticipazioni del film : L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: trama e anticipazioni del film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva è un film d’animazione, di genere avventura e commedia, uscito il 28 settembre 2012. Verrà trasmesso questo sabato, 4 maggio, alle 21:20 sulla rete Mediaset Italia Uno (canale 506 per l’HD). Si tratta del quarto capitolo della fortunata serie d’animazione targata 20th Century Fox. L’era ...

Anticipazioni tv - i film in onda venerdì 3 maggio : 'Avengers : Age of Ultron' : Trama: Tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, quando l'aereo pilotato da Chesney 'Sully' Sullenberger, con a bordo 155 persone, partito dall'aeroporto di New York e diretto nella Carolina del Nord, è ...

Rocketman : trama - cast completo e Anticipazioni del film. Quando esce : Rocketman: trama, cast completo e anticipazioni del film. Quando esce In arrivo l’attesissimo film Rocketman, pellicola diretta da Dexter Fletcher e scritta da Lee Hall basata nientemeno che sulla vita del musicista Elton John. Il film è stato sviluppato da Marv Films e da Rocket Pictures, quest’ultima casa di produzione dello stesso John, il quale è stato colui che in primo luogo ha avviato il progetto nell’ormai lontano ...

Minecraft : data uscita film e trama. Ecco le Anticipazioni : Minecraft: data uscita film e trama. Ecco le anticipazioni A quanto pare, la produzione del film Minecraft è ancora viva e si sta muovendo. Il film, basato sul celebre videogame a pixel, era inizialmente previsto per quest’anno. Il precedente regista, però, ha abbandonato il progetto perché non riusciva a capire in che modo trasporre Minecraft su grande schermo. Il nuovo regista, Peter Sollett, ha preso allora in mano le redini ...

After : trama - cast completo e Anticipazioni del film in uscita al cinema : After: trama, cast completo e anticipazioni del film in uscita al cinema After: trama, cast completo e anticipazioni del film in uscita al cinema. After è un film di genere drammatico e sentimentale della durata di 100 minuti. Uscirà al cinema l’11 aprile 2019. After: trama After è la storia di Tessa (Josephine Langford) , una ragazza che ha sempre vissuto secondo le regole. È una figlia e studentessa modello. È molto bella e ...

Dagli occhi dell’amore : trama - cast completo e Anticipazioni del film : Dagli occhi dell’amore: trama, cast completo e anticipazioni del film Dagli occhi dell’amore: trama, cast completo e anticipazioni del film. Adelmo Togliani, figlio del famoso Achille Togliani, dirige Dagli occhi dell’amore, un film di genere sentimentale nelle sale l’11 aprile 2019. Della durata di 90 minuti, è distribuito da Maxafilm. Questo film vuole essere una riflessione sul modo in cui, a volte, le persone innamorate ...

I Still Believe : trama - cast e uscita del film con KJ. Le Anticipazioni : I Still Believe: trama, cast e uscita del film con KJ. Le anticipazioni Basato sulla vita del cantante americano di musica cristiana Jeremy Camp, arriva I Still Believe; la pellicola, prodotta da Lionsgate, è stata annunciata il 5 aprile 2019 al CinemaCon di Las Vegas. Il titolo riprende uno dei singoli del cantante, rilasciato nel 2002 nell’album Stay. Alla direzione del progetto ci saranno i fratelli Jon e Andrew Erwin, mentre la ...

Secondo le prime Anticipazioni - il nuovo film di Sonic sarà fuori di testa : Come sicuramente saprete, il nuovo film di Sonic sarà disponibile al cinema a partire da novembre. Le reazioni iniziali non sono state molto positive, specialmente riguardo l'aspetto estetico del famoso porcospino blu. Alcuni fan sono rimasti molto delusi mentre altri si sono addirittura arrabbiati.Come riporta Nintendolife, durante il Cinemacon 2019 IGN ed altri pochi eletti hanno potuto assistere ad un'anteprima dell'opera e tramite la ...

Lo Spietato : trama - cast e Anticipazioni del film nelle sale in questi giorni : Lo Spietato: trama, cast e anticipazioni del film nelle sale in questi giorni “Nella Milano da bere vince chi ha più sete“: questa la tagline del nuovo film Netflix Lo Spietato, nelle sale italiane in questi giorni. Il film uscirà oggi, 8 aprile, e ha per protagonista Riccardo Scamarcio. Lo Spietato è un film drammatico, con la regia di Renato De Maria, e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 19 aprile. Come si intuisce ...

After : trama - cast e Anticipazioni - quando esce il film e le curiosità : After: trama, cast e anticipazioni, quando esce il film e le curiosità La serie di romanzi di After, scritti da Anna Todd, nasceva nel 2013 sul sito Wattpad come fan-fiction dedicata a Harry Stiles, membro degli One Direction. Nel 2015 il primo capitolo dell’opera è risultato uno dei libri più venduti di quell’anno, dando il via a una collana che è divenuta un vero best seller; solo in Italia, la saga ha venduto più di un ...

Dumbo : curiosità - Anticipazioni e trama del film uscito al cinema : Dumbo: curiosità, anticipazioni e trama del film uscito al cinema Tim Burton torna alla regia con il live-action del classico Disney Dumbo. Dirige importanti star hollywoodiane come Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito ed Eva Green. Dumbo, produzione e distribuzione curata dalla Disney, è arrivato nelle sale italiane il 28 marzo 2019, a ben settantotto anni di distanza dal film originale. Dumbo è la reinterpretazione, dalle tinte ...

The Prodigy – Il figlio del male : trama - cast e Anticipazioni film : The Prodigy – Il figlio del male: trama, cast e anticipazioni film The Prodigy – Il figlio del male è il nuovo film, di genere horror-thriller, del promettente regista statunitense Nicholas McCarthy. In uscita nelle sale italiane il 28 marzo, il film è la quarta prova registica di McCarthy, dopo The Pact (2012) e Oltre il male (2014), senza tralasciare la sua partecipazione al film collettivo Holidays, con un episodio incentrato ...

Captive State : trama - cast completo e Anticipazioni del film al cinema : Captive State: trama, cast completo e anticipazioni del film al cinema Captive State è un film di fantascienza con sfumature thriller, uscito in sala il 28 marzo 2019, per la regia di Rupert Wyatt. I protagonisti sono John Goodman (Argo, 10 Cloverfield Lane, Kong: Skull Island), Vera Farmiga (The Departed – Il bene e il male, Source Code, saga di The Conjuring) e Machine Gun Kelly (The Dirt: Mötley Crüe). Prodotto da Adler Entertainment, il ...