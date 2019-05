Anniversario frane Sarno e Quindici | geologi | il 91% dei comuni italiani è ancora a

21° Anniversario delle frane di Sarno e Quindici - geologi : “Il 91% dei comuni italiani è ancora a rischio” : “In occasione di un anniversario importante come quello di Sarno, ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto idrogeologico in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% dei comuni italiani a rischio e quasi 7,5 milioni di persone ...