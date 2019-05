Animali Fantastici 3 | la data ufficiale del prossimo film

Animali Fantastici 3 slitta al 2021. La colpa potrebbe essere di Johnny Depp : Animali Fantastici 3, atteso sequel di I Crimini di Grindelwald, non arriverà nei nostri cinema prima del 2021, e la colpa sembra essere di uno dei suoi attori protagonisti: Johnny Depp. L'attore, che nei due precedenti capitoli della nuova saga prequel/spin-off di Harry Potter ha portato avanti il ruolo del mago oscuro Gellert Grindelwald, non ha infatti ancora accettato di prendere parte al film. Si tratta di un elemento non di poco ...