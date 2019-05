Ancelotti non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli

Ancelotti su Barella : «Non rientra tra i giocatori sott’osservazione» : Carlo Ancelotti nella conferenza stampa per Napoli-Cagliari precisa che non è sua abitudine parlare di giocatori che attualmente militano in altre squadre, ma da ugualmente alcune dritte sul porssimo mercato del Napoli Barella? «L’apprezzamento resta ma non rientra tra i giocatori sott’osservazione» Lozano? «Parlare di giocatori che giocano da altre parti non mi piace, non so se la moglie di Trippier è venuta a Napoli, c’è tanta gente che viene ...

Napoli contestato a Frosinone - Ancelotti sorpreso dai tifosi : Come racconta la Gazzetta dello Sport: ' Carlo Ancelotti non riesce a mascherare il suo stupore. I giocatori vanno sotto il settore riservato ai tifosi napoletani. Per ringraziare chi li aveva seguiti in un'altra trasferta. José ...

Napoli - Ancelotti : 'Non mi spiego la contestazione. Il giocatore da 10 milioni all'anno non può arrivare' : Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Frosinone, parla del clima di contestazione al suo Napoli. ' Perché si respira questa negatività nei confronti di una squadra che si sta consolidando? ...

Frosinone-Napoli - Ancelotti : 'Difficoltà alle spalle. Mertens? Resta qui' : Il Napoli torna a sorridere in campionato. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, gli azzurri passano a Frosinone . Decisive le reti di Mertens e Younes , con il belga che ha raggiunto quota 81 gol in ...

Napoli - Ancelotti sorpreso dalla contestazione : “va chiarito che non arriverà un giocatore da 10 milioni di stipendio” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria di Frosinone, soffermandosi sulla contestazione dei tifosi Il Napoli vince a Frosinone, ma scoppia la contestazione dei tifosi azzurri, inviperiti per la stagione alquanto anonima compiuta dalla propria squadra. Alfredo Falcone – LaPresse Carlo Ancelotti prova a guardare avanti, soffermandosi prima sulla partita per poi analizzare la nota dolente: “tra gli obiettivi di ...

Live Frosinone-Napoli 0-0 : Ancelotti rilancia Younes e Ghoulam : Il leader calmo nei momenti cruciali tira fuori la sua serenità per rendere l'ambiente più disteso. Carlo Ancelotti, alla vigilia della trasferta del Napoli a Frosinone esamina la...

Chiariello attacca Ancelotti : “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via - ha già perso il catenaccio?” : Chiariello attacca Ancelotti: “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via, ha già perso il catenaccio?” Napoli Chiariello Ancelotti| Umberto Chiariello, durante la sua trasmissione “Un calcio alla radio” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ancelotti e sul Napoli sulle frequenze di Radio Crc. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Umberto Chiariello “Ancelotti ha già perso la ...

Napoli - la vigilia agitata di Ancelotti : «Insigne non gioca - va supportato» : Ancelotti non lascia, anzi raddoppia. «La mia analisi fin qui è positiva, questa squadra mi ha fatto vedere tante cose buone nella prima parte della stagione, nonostante i limiti della...

I convocati di Ancelotti per Frosinone-Napoli : out due big - c’è Albiol! : Frosinone-Napoli, i convocati di Ancelotti Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Frosinone per il “lunch match” della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domani alle ore 12.30. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con ...

