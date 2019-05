Ancelotti | «Non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli»

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

Napoli contestato a Frosinone - Ancelotti sorpreso dai tifosi : Come racconta la Gazzetta dello Sport: ' Carlo Ancelotti non riesce a mascherare il suo stupore. I giocatori vanno sotto il settore riservato ai tifosi napoletani. Per ringraziare chi li aveva seguiti in un'altra trasferta. José ...

Napoli - Ancelotti : 'Non mi spiego la contestazione. Il giocatore da 10 milioni all'anno non può arrivare' : Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Frosinone, parla del clima di contestazione al suo Napoli. ' Perché si respira questa negatività nei confronti di una squadra che si sta consolidando? ...

Frosinone-Napoli - Ancelotti : 'Difficoltà alle spalle. Mertens? Resta qui' : Il Napoli torna a sorridere in campionato. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, gli azzurri passano a Frosinone . Decisive le reti di Mertens e Younes , con il belga che ha raggiunto quota 81 gol in ...

Napoli - Ancelotti sorpreso dalla contestazione : “va chiarito che non arriverà un giocatore da 10 milioni di stipendio” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria di Frosinone, soffermandosi sulla contestazione dei tifosi Il Napoli vince a Frosinone, ma scoppia la contestazione dei tifosi azzurri, inviperiti per la stagione alquanto anonima compiuta dalla propria squadra. Alfredo Falcone – LaPresse Carlo Ancelotti prova a guardare avanti, soffermandosi prima sulla partita per poi analizzare la nota dolente: “tra gli obiettivi di ...

Live Frosinone-Napoli 0-0 : Ancelotti rilancia Younes e Ghoulam : Il leader calmo nei momenti cruciali tira fuori la sua serenità per rendere l'ambiente più disteso. Carlo Ancelotti, alla vigilia della trasferta del Napoli a Frosinone esamina la...

Frosinone-Napoli ore 12 - 30 - La diretta Ancelotti cerca il riscatto dopo la contestazione : Frosinone e Napoli si affrontano nella partita domenicale delle ore 12.30 per la 34esima giornata di Serie A; c'è aria di ultima chance per i ciociari, reduci dalla sconfitta sul campo del Cagliari e ...

Chiariello attacca Ancelotti : “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via - ha già perso il catenaccio?” : Chiariello attacca Ancelotti: “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via, ha già perso il catenaccio?” Napoli Chiariello Ancelotti| Umberto Chiariello, durante la sua trasmissione “Un calcio alla radio” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ancelotti e sul Napoli sulle frequenze di Radio Crc. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Umberto Chiariello “Ancelotti ha già perso la ...

Ancelotti - Insigne non convocato : ANSA, - NAPOLI, 27 APR - "Lorenzo non ci sarà domani per un affaticamento muscolare. E con lui sarà assente anche Allan. Insigne si è allenato bene e conosce benissimo la sua strada per essere al top. ...