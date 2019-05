Amici serale 2019 | ospiti e anticipazioni di stasera 4 maggio

Amici 2019 Serale/ Eliminato e diretta 4 maggio : Valentina vs Mameli : Eliminato Amici 2019 Serale: diretta sesta puntata 4 maggio. Valentina contro Mameli, chi sarà Eliminato? Loredana Bertè rimette in discussione il verdetto della giuria.

Serale Amici - l’incredibile è successo : la sfida di Valentina e Mameli deve rifarsi : La sfida tra Valentina e Mameli si rifarà domani 4 maggio, colpo di scena al Serale di Amici Una decisione inconcepibile che presta il fianco a tantissime critiche e che potrebbe far esplodere una bomba al Serale di Amici, mai come quest’anno segnato da cambiamenti dell’ultima ora e decisioni imprevedibili. Complice un regolamento su cui […] L'articolo Serale Amici, l’incredibile è successo: la sfida di Valentina e Mameli ...

Amici serale 2019 la puntata di sabato 4 maggio - ospiti Al Bano e Massimo Ranieri : Amici serale 2019 cosa succederà nella puntata di sabato 4 maggio? Valentina è rientrata in casetta con una maglia rossa sfiderà Mameli? ospiti “over” per Maria: Al Bano e Massimo Ranieri Oltre il talent c’è lo show. Se la sfida per il talento è animata anche dalla follia organizzata di Loredana Bertè, Maria De Filippi con il suo Amici per sfidare Ballando con Le Stelle oltre che allungarsi nella durata per far crescere lo ...

Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio : Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio Nella prossima puntata ad Amici 18 di Maria de Filippi è stata ufficializzata la presenza di Raffaella Carrà come ospite. Raffaella Carrà ad Amici 2019 Dopo la precedente intervista di Maria De Filippi a “A raccontare comincia tu”, questa volta sarà invece Raffaella Carrà ad approdare nel suo programma. Ed infatti la cantante amatissima sia in Italia che all’estero, sarà ...

Serale Amici 18 - qual è la strategia dei professori? “Uscite offensive” : I professori vogliono proteggere alcuni concorrenti di Amici 2019? Nuova polemica C’è davvero una strategia in atto da parte dei professori di Amici 18? Il giudice Loredana Bertè è certa facciano dei giochini sulla pelle dei concorrenti: a suo dire, non sarebbe dovuta mai uscire Valentina perché la ritiene un talento puro, a differenza di […] L'articolo Serale Amici 18, qual è la strategia dei professori? “Uscite ...

Serale Amici 18 - Alessandra Celentano contro la Bertè : “E’ mutevole” : Alessandra Celentano torna a criticare la Bertè: è scontro ad Amici 2019 Loredana Bertè, dopo l’eliminazione di Valentina, si è infuriata. Motivo per cui la donna, su instagram, ha fatto una clamorosa proposta alla redazione del Serale di Amici di Maria De Filippi: rifare la sfida tra Mameli e Valentina. Successivamente la cantante ha anche criticato i professori, rei di aver salvato Mameli dall’eliminazione. Parole che poco sono ...

Amici 2019 - quinta puntata del Serale : Rovazzi al posto di Ricky Martin. Fuori Valentina. Chiusura monstre alle 1 : 43 : Fabio Rovazzi - Amici 2019 Amici 2019 arriva alla quinta puntata del Serale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata del Serale 21.14: Maria De Filippi entra in studio e dà il via alla puntata, annunciando le due squadre. Arriva anche Vittorio ...

Amici 18 quinto serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 27 aprile 2019 : Amici 18 quinto serale riassunto. E’ tornato con la fase serale il talent show condotto da Maria De Filippi. La quinta puntata è andata in onda sabato 27 aprile 2019 su Canale 5. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, ospiti, esibizioni, eliminato. DOVE VEDERE LE PUNTATE Amici 18 quinto serale riassunto: i concorrenti in gara Nel quinto appuntamento con il serale di Amici 18 si sono sfidati i componenti delle due squadre guidate ...

