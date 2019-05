Allerta Meteo | violento Uragano Artico sta per abbattersi sull’Italia nel 1° weekend di

Maltempo : Allerta Meteo in Sicilia : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Sicilia ancora nella morsa del Maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

Meteo - l’Allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità per neve - pioggia e vento forte : La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’Allerta Meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con ...

Allerta Meteo Lazio : domani criticità idrogeologica “gialla” per temporali : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi si susseguiranno dalla prima mattinata di domani, sabato 4 maggio, e per le successive 24-36 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio ...

Meteo - Allerta shock per Domenica 5 Maggio : torna il FREDDO - rischio NEVE mai vista in pianura da Verona a Bologna : Meteo – Scatta l’allerta per Domenica 5 Maggio sull’Italia: la situazione Meteorologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana a Maggio sono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, ...

Primo maggio con il maltempo : in Campania è Allerta Meteo fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2, Alto Volturno e ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità codice giallo per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice “giallo”: l’avviso è valido dalle 13 alle 20 di oggi sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele). I temporali si concentreranno prevalentemente sulle aree più interne delle rispettive zone di Allerta, con sconfinamenti anche sul ...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per domani : Allerta gialla in Puglia. Dalle 8 di domani e per le successive 12 ore previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati pertanto. Rischio idrogeologico per temporali localizzato su Puglia Bacini del Lato e del Lenne. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Lazio : domani 1° Maggio criticità “gialla” per temporali : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 Maggio, e per le successive ...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : Allerta meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Meteo - revival d'inverno sulle Dolomiti : neve fino a 80 cm. Ed è Allerta valanghe. FOTO : Meteo, revival d'inverno sulle Dolomiti: neve fino a 80 cm. Ed è allerta valanghe. FOTO Dopo il maltempo che ha colpito le zone dell’Arco Alpino e le Dolomiti, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha dichiarato nella zona “un alto rischio, con possibili distacchi spontanei lungo i pendii ripidi in tutte le ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per valanghe - frane e corsi d’acqua ingrossati : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi alle ore 14:00 di domani, martedì 30 aprile, per eventuali situazioni di criticità ...