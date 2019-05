Allarme meteo | in arrivo temporali e neve al centro-nord

Ciclone Fani - Allarme meteo in India : ... per poi terminare la propria corsa sul Bangladesh, che è una delle zone più "sensibili" al mondo per questo tipo di fenomeno. Nel 1970, infatti, il Ciclone Bhola raggiunse questa zona il giorno 3 ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il Nord Italia : rischio di tornado - grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord Italia a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su questa parte del Paese già da ieri. In Toscana, la piena del torrente Pavone, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, ha travolto un’auto su cui viaggiavano due coniugi ed è stato appena ritrovato il corpo della donna, mentre a Savona due persone che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro sono disperse. E il ...

Meteo - maltempo in Puglia : Allarme per gli alberi in fiore : “La grandinata di inusitata violenza, con epicentro tra Crispiano, Grottaglie e Martina Franca, ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Si sono formate in campagna delle lastre di ghiaccio e quando le aree rurali saranno nuovamente accessibili si potrà procedere con le verifiche in campo per accertare il danno effettivo“: lo dichiara il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, riferendosi ...

Allerta meteo : vento e bombe d’acqua. L’Allarme della Protezione Civile : L’ondata di maltempo che sta già interessando alcune regioni d’Italia nelle prossime ore toccherà anche il sud. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo fino alle ore 12 di domani. Il provvedimento si è reso necessario in quanto si prevedono “precipitazioni sparse a anche a carattere di moderato rovescio e temporale, in esaurimento al primo mattino” ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione e preAllarme per criticità idrauliche e idrogeologiche - rischio valanghe su Dolomiti e Prealpi : In riferimento alla situazione Meteorologica e nivoMeteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 4 aprile, alle ore 10:00 di sabato 6 aprile, per il ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia : l’Allarme si sposta al Sud per Venerdì 5 Aprile - violento ciclone sullo Jonio [MAPPE] : Allerta Meteo – La violenta ondata di maltempo ampiamente prevista nei giorni scorsi, è arrivata sull’Italia e sta provocando piogge torrenziali al Nord e nelle Regioni tirreniche, e abbondanti nevicate sulle Alpi. Al Centro/Sud soffia un vento di scirocco particolarmente intenso (a Termini Imerese ha raggiunto gli 87km/h) con temperature elevate (spiccano i +20°C di Palermo e Barletta). Ma il “clou” di questa tempesta ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il Centro-Nord : nubifragi - grandine di grandi dimensioni - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) avvisa sul forte maltempo che sta interessando l’Italia ed emette un’Allerta di livello 1 per il Centro-Nord, il Mar Ligure e dintorni principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 2 per parti del nord dell’Algeria e Tunisia principalmente per forti raffiche di vento e in misura minore per grandine di dimensioni ...

Allerta Meteo - pesantissimi bollettini della Protezione Civile per Giovedì 4 Aprile : Allarme arancione sulle Alpi - giallo in altre 12 Regioni : Allerta Meteo – Il Centro Funzionale Centrale (Settore Meteo) della Protezione Civile ha pubblicato i bollettini di criticità nazionale/Allerta e di vigilanza Meteorologica nazionale. Ne emerge un quadro particolarmente pesante per il forte maltempo che già da stasera inizierà a colpire con violenza le Regioni del Nord, anche se sarà domani – Giovedì 4 Aprile – la giornata “clou” del maltempo su gran parte del ...

Allerta Meteo : Estofex lancia l’Allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...

