Alla 200 Miglia di Imola il rombo della Storia

Studio - strategie di investimento Alla prova di 200 anni di storia : Utilizzare questi principi di tipo generale produce risultati nel lungo periodo? Questa la sfida dei tre Studiosi, la cui estrazione è eterogenea: parte dal mondo accademico, l'Erasumus University di ...

Grande Fratello - Barbara d'Urso rifila un siluro Alla Ventura : "Nel 2004...ti ricordi?" : Il Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso ha lasciato il lunedì sera per approdare alla serata del martedì. Si scontrerà con la nuova edizione di The Voice of Italy, programma che segna il ritorno ufficiale di Simona Ventura in Rai. Intervistata dall'Agi, Carmelita dichiara: "Sono contenta di andare

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho continuato a gareggiare per qualificarmi Alla quinta Olimpiade. Nei 200 la mia erede non è ancora nata” : Federica Pellegrini punta dritto verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La campionessa di Spinea, dopo aver dato ottimi segnali ai Campionati italiani di Nuoto a Riccione, è tornata ad allenarsi a Livigno per preparare i prossimi appuntamenti stagionali e in particolare i Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) di fine luglio, in cui parteciperà alla sua nona rassegna iridata. L’obiettivo numero uno della “Divina” resta però la qualificazione a Tokyo ...

Allarme morbillo in Madagascar : 1200 morti in sei mesi - 115.000 contagiati : E’ allerta morbillo in Madagascar, dove si registrano oltre 1.200 morti in seguito all’epidemia che dallo scorso ottobre ha colpito il Paese. I contagi registrati sono oltre 115.000. Si tratta del più grande focolaio nella storia del Paese, dove solo il 58% delle persone è stato vaccinato contro il virus della malattia esantematica, mentre secondo gli esperti e’ necessaria una copertura tra il 90% e il 95% per evitare ...

A dieci anni dAlla crisi del 2008 - in Sicilia 10 miliardi di produzione in meno : analisi di Piero David : I motivi del ritardo, secondo le analisi di LabDem, risalgono ad una generale insufficienza di risorse umane qualificate nei diversi dipartimenti regionali, all'instabilità politica delle ...

'Il Museo del Prado' sul grande schermo per celebrare i 200 anni dAlla sua fondazione : Dal 15 al 17 aprile nelle multisala del circuito UCI Cinemas prosegue la nuova stagione de La grande Arte al Cinema di Nexo Digital con Il Museo del Prado. La Corte delle Meraviglie, il docufilm che ...

Giro delle Fiandre 2019 : ultima vittoria italiana con Alessandro BAllan nel 2007. Un lungo digiuno destinato a durare? : L’attesa per il Giro delle Fiandre 2019 sta ormai per terminare e come ogni anno si rinnova un quesito che affligge appassionati e tifosi italiani: sarà questa la volta buona per tornare a vedere un azzurro in trionfo nella storica classica belga? Sono passati ormai dodici anni dallo strepitoso successo di Alessandro Ballan al Giro delle Fiandre 2007, ma le immagini di quella vittoria sono ancora nitide: impossibile dimenticare ...

Aqua Film Festival dall'11 al 13 aprile Alla Casa del Cinema con 200 pellicole da tutto il mondo : Sono oltre duecento i Film arrivati in selezione, provenienti da tutto il mondo, che partecipano alla quarta edizione di Aqua Film Festival, il Festival di Cinema internazionale con cortometraggi, ...

Raffaella Carrà : "Alla prima riunione per Sanremo 2001 ho saputo del tumore al cervello di mio fratello" : Durante la prima di A raccontare comincia tu, la showgirl Raffaella Carrà ha rivelato un episodio del quale nessuno era a conoscenza e che ha funestato il Festival di Sanremo 2001, l'unico da lei condotto. "Erano le prime riunioni di Sanremo. Ricevo una telefonata. Mi dicono che mio fratello ha un tumore al cervello. Mi sono poggiata al muro. Io quel Sanremo l'ho portato avanti lo stesso. Purtroppo per me il Festival è un mondo ...

Nuoto - Campionati italiani Riccione 2019 : Thomas Ceccon rinuncia Alla finale dei 200 misti per un problema fisico : Una news non così gradita arriva dalla vasca di Riccione, in questa terza giornata degli Assoluti di Nuoto, manifestazione valida per la qualificazione ai Mondiali della Corea del Sud (21-28 luglio). Il classe 2001 Thomas Ceccon non prenderà parte alla finale dei 200 misti per un problema all’adduttore destro accusato già nel corso della batteria di stamane, nella quale si era intuito che qualcosa non andava, visto il riscontro finale di ...

Nuoto - Federico Burdisso frantuma il record italiano dei 200 farfAlla! Terzo al mondo nel 2019! : Federico Burdisso scalda la piscina di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani 2019 di Nuoto, il 17enne ha firmato il nuovo record italiano dei 200 farfalla con una prestazione semplicemente divina. Il lombardo, già bronzo su questa distanza agli Europei dell’anno scorso, ha timbrato un vertiginoso 1:54.64 e ha migliorato il precedente primato di addirittura 76 centesimi (1:55.40 siglato da Giacomo Carini nel ...

NBA – È Miami - ma sembra… Lubiana! 2000 sloveni per assistere Alla sfida fra Dragic e Doncic : Circa 2000 tifosi sloveni hanno comprato il biglietto per assistere alla sfida fra Dragic e Doncic in Heat-Mavericks “Sembrava di essere a Lubiana”, con queste parole Eric Spoelstra, coach dei Miami Heat, ha descritto l’atmosfera che si respirava ieri notte all’American Airlines Arena di Miami durante il match fra Heat e Mavericks. Circa 2000 tifosi provenienti dalla slovenia hanno comprato il biglietto per assistere alla ‘sfida nella ...

Università : 8.200 candidati per i test di Medicina e Odontoiatria Alla Cattolica di Roma : Sono 8.244 i candidati, provenienti da tutta Italia, al concorso di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Cattolica, convocati il 29 marzo (ore 11) all’Ente Fiera di Roma. A provarci sono quasi cento in più rispetto allo scorso anno, quando si iscrissero in 8.163. “Quest’anno alla prova di selezione sono iscritti 7.785 candidati per ...