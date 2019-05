Agguato a Napoli in Piazza Nazionale | come sta la bambina colpita

termometropolitico

(Di sabato 4 maggio 2019)insta laDa Milano asi continua purtroppo a sparare per strada. È stato quasi certamente unlegato agli ambienti della camorra quello per il quale unadi 4 anni rischia in queste ore la vita. Si tratta della innocente vittima rimasta coinvolta con altre persone nell’consumatosi venerdì 3 maggio intorno alle ore 17 in centro a. Precisamente il fatto di cronaca si è verificato tra, via Polveriere, via Acquaviva: nel pieno centro del capoluogo partenopeo., le tre persone rimaste coinvolte Oltre allasono rimaste coinvolte nella sparatoria altre due persone: sua nonnadi striscio da un proiettile ed un pregiudicato, Salvatore Nurcaro. Quest’ultimo, il vero bersaglio dell’, è ricoverato da venerdì 3 maggio in ...

NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - Agenzia_Ansa : VIDEO Agguato tra folla a #Napoli, grave bimba 4 anni #ANSA - angelomangiante : Il Tg ti riporta alla realtà. Bimba di tre anni ferita nell'agguato camorristico per strada a #Napoli A #Viterbo… -