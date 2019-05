Agenzia Spaziale Italiana | insediato formalmente il neo presidente Giorgio Saccoccia

Il nuovo presidente dell’ Agenzia Spaziale Italiana ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa : “Anni di sacrifici” : “ anni di sacrifici, ma anche di grandi amicizie”. Con queste parole Giorgio Saccoccia, il nuovo presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana nominato lo scorso 9 aprile, ricorda gli anni di studio all’Università di Pisa . Era il marzo del 1988 quando Giorgio Saccoccia si laureò con lode discutendo una tesi intitolata “Proprietà termodinamiche e di trasporto del tetrossido di azoto in condizioni ipercritiche per il raffreddamento rigenerativo ...

All’ Agenzia Spaziale Europea di Frascati il corso sull’esplorazione dei pianeti - nel Sistema solare e oltre : Partirà martedì 30 aprile presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN) di Frascati il corso “I pianeti e la loro esplorazione”, dedicato allo studio e all’approfondimento della storia dell’esplorazione del Sistema solare e dei pianeti extrasolari. Il corso , articolato in sei lezioni, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) e rientra nell’ambito dell’edizione 2018 – 2019 della Scuola di Astronomia. Per l’accesso ...

Agenzia Spaziale Italiana : Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente : Giorgio Saccoccia è il nuovo presidente dell‘ Agenzia Spaziale Italiana : il suo nome è stato selezionato oggi dal Comitato interministeriale per lo spazio. Saccoccia succede al commissario straordinario Piero Benvenuti, nominato in seguito alla revoca di Roberto Battiston. Nato a Belluno, Saccoccia , 56 anni, ha esperienza nel settore dei lanciatori e della propulsione Spaziale . Dal 2003 è a capo della sezione dell’ Agenzia Spaziale ...

Agenzia Spaziale - slitta ancora la nomina di Claudia Bugno in cda. Giorgio Saccoccia ufficializzato presidente : C’è il presidente, ci sono tre consiglieri su quattro. A far notizia, però, è il tassello mancante. E non solo perché il vertice dell’Agenzia spaziale Italiana resta incompleto, ma soprattutto per il motivo politico alla base dell’intoppo. Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha deciso di continuare la sua personale battaglia contro la nomina di Claudia Bugno nel consiglio d’amministrazione Asi. La novità, in tal senso, è che ...