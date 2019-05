Accordi&Disaccordi Nove | Di Battista | “Mi ha indignato il trattamento riservato a

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) “Vedere Luigi Di Maio a Otto e mezzo ieri sera mi ha”. Alessandro Dinon ha gradito ila suo parere al capo politico del M5S nel programma di La7 condotto da Lilli Gruber. “Mi hail comportamento di Marco Damilano (direttore de L’Espresso, ndr) che lo trattava con sufficienza – spiega l’ex deputato M5S durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera sualle 22.45 – I giornalisti hanno il diritto di incalzare, di fare la seconda e la terza domanda per tirare fuori tutte le incongruenze, le contraddizioni, ma non trattando le persone con sufficienza, con quell’atteggiamento lì, senza finire di ascoltare la risposta, provando ad alludere sempre, non guardando in faccia l’interlocutore come dire: ‘Io ti faccio le domande, io ...

matteosalvinimi : Contiamo che anche la nuova Europa, dal 27 maggio, proteggerà i confini via terra come fa l'Ungheria e via mare com… - FratellidItaIia : In Europa @FratellidItaIia vuole CAMBIARE TUTTO: 1?? Lotta alla concorrenza sleale 2?? No accordi commerciali che… - marattin : Attendiamo fiduciosi di sapere quanti di questi 64 miliardi di dollari di accordi commerciali sono a beneficio dell… -