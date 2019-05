Abusa di figlia della compagna | arrestato

Bologna - Abusa della figlia minorenne della compagna : arrestato : E' stata la scuola ad accorgersi del malessere della ragazzina e a chiedere l'intervento dei servizi sociali. Sono scattate le indagini che hanno portato l'uomo, 38 anni, in carcere

Da fuoco all’orco che aveva Abusato della figlia - il giudice decide che deve essere scarcerata : Nel 1998 una bimba di tredici anni, Veronica, fu violentata a Alicante, in pieno giorno, mentre andava a comprare il pane. Il suo aguzzino Antonio Cosme, la seviziò e minacciò con un coltello. Quel giorno segnò per sempre la vita di Veronica. Fortunatamente la ragazza con il supporto della madre denunciò il fatto e l’uomo fu trovato e arrestato. Dopo sette anni di carcere l’uomo uscì, ma la prima cosa che fece, fu quella ...

Genova - Abusa della figlia per anni : arrestato 43enne/ Confessione choc alla madre : Genova, padre abusa della figlia per anni: le forze dell'ordine hanno arrestato un 43enne ecuadoriano, picchiava anche la moglie.

Violenza choc. Abusa della figlia di otto anni dopo un rave party e la contagia : Terribile storia di abusi in una famiglia veronese: la piccola, 8 anni, ha contratto il "papilloma virus", la più diffusa delle malattie sessualmente trasmissibili: chi lo contrae rischia tumori nell’area genitale. Il padre-orco ora è ai domiciliari in attesa del processo.Continua a leggere

Usa : Abusa della figlia - poi si giustifica : 'Scambiata per mia moglie' - condannato : Una vicenda inquietante e piuttosto raccapricciante è quella accaduta negli Stati Uniti d'America che riguarda, purtroppo, ancora una volta il fenomeno delle violenze sessuali nei confronti di minori. In particolare, il gravissimo episodio si è consumato a Bluefield, in West Virginia, dove il ventisettenne Henry Vincent Bennett si è reso protagonista di un comportamento molto grave nei riguardi addirittura della sua bambina di appena tre anni. ...

Napoli : madre avrebbe Abusato della figlia e inviato un video all'amante presunto pedofilo : E' una vicenda davvero assurda quella che arriva da Napoli e, precisamente, verificatasi tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, dove una madre di una bambina avrebbe abusato sessualmente della figlia e poi avrebbe inviato il video del misfatto al suo amante, che si ritiene sia pedofilo. Ad accorgersi di quanto compiuto dalla donna sarebbe stato il marito di quest'ultima che ha denunciato immediatamente la moglie all'autorità ...

Stati Uniti - una mamma si fa pagare da un pedofilo per Abusare di sua figlia : Dal Texas in questi giorni è venuta fuori una storia agghiacciante di pedofilia, che vede coinvolta anche una madre consenziente. Una vicenda che sembra surreale, considerando che ogni genitore, di norma, tiene lontano i propri figli dal pericolo. In questo caso invece, è stata la mamma di una bambina a spingere la figlia nelle grinfie del suo orco. Shirley Harmon, una donna di trentasei anni, che vive nella contea di Ector, ha venduto sua ...

“Abusa figlia” - arrestato in crociera ma era malinteso : Una tranquilla crociera nel Mediterraneo si e' trasformata in un'odissea, la scorsa estate, per una coppia di professionisti di Casal di Principe (Caserta), lui architetto, lei docente, che, con la loro figlia di 4 anni, sono letteralmente passati dal paradiso all'inferno. La bimba, infatti, durante la crociera - per scherzo, dira' poi - rivela agli animatori del miniclub della nave sulla quale sta viaggiando di essere stata molestata dal padre, ...

Argentina - è morta la figlia dell’11enne - costretta al cesareo dopo essere stata Abusata : È morta la figlia dell'11enne Argentina, costretta a subire un cesareo prematuro dopo essere rimasta incinta del compagno 65enne della nonna, che l'abusava da tempo. La piccola, nata a 25 settimane di gestazione, pesava solo 600 grammi: "Deceduta per complicazioni respiratorie". Intanto, continuano le polemiche in Sudamerica sulla legge sull'aborto. A 11 anni siamo «bambine, non madri». Lo gridano a gran voce le donne scese in piazza in ...

Palermo - Abusa per anni della figlia perché omosessuale con la complicità della famiglia : Il padre scopre che la figlia è omosessuale e, per 'punirla', la stupra per anni con la complicità dei familiari e dell'intero paesino. E' quanto emerge dalla triste storia di Francesca, ora 23enne, che dall'età di 15 anni è stata costretta alla violenza carnale dal padre. Appena maggiorenne li ha denunciati, è stata accolta in una struttura protetta ed i genitori sono ora a processo per maltrattamenti, violenza sess... e atti ...