Absentia su Rai 4 | due nuovi episodi domenica 5 maggio

Absentia - su Rai 4 la serie tv thriller con Stana Katic : ...

Absentia su Rai 4 la serie tv con Stana Katic di Sony già su Prime Video : Absentia su Rai 4 da domenica 28 aprile la prima stagione in prima tv in chiaro Arriva in chiaro su Rai 4 la prima stagione di Absentia la serie tv mystery thriller con Stana Katic, prodotta da Sony e già distribuita in Italia su Prime Video. Con due episodi a settimana Rai 4 manderà in onda la prima stagione dal 28 aprile che finirà un paio di settimane prima rispetto al rilascio della seconda stagione su Amazon Prime Video il 14 giugno. ...

Cast e personaggi di Absentia su Rai4 dal 28 aprile : Stana Katic di Castle è Emily Byrne - protagonista senza memoria : Il Cast e personaggi di Absentia debuttano stasera, 28 aprile, su Rai4. La nuova serie thriller di Stana Katic, ex protagonista di Castle, arriva finalmente in chiaro per intrattenere il pubblico italiano. Dopo il successo nel resto d'Europa e Oltreoceano, lo show è stato rinnovato per una seconda stagione - attualmente in onda in Spagna e Portogallo. Stana Katic, abbandonati i panni della detective Kate Beckett, si cimenta in un nuovo ruolo, ...

Absentia - la serie di Amazon con Stana Katic su Rai4 : anticipazioni : Stana Katic, celebre protagonista di Castle, si cimenta ancora nel genere crime, ma su toni decisamente più thrilling, vestendo i panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne con Absentia. Dal 28 aprile la serie prodotta da Amazon è su Rai4, ogni domenica dalle 21:10 per un nuovo appuntamento settimanale. In onda la prima stagione che si sviluppa per dieci puntate (ma è stata realizzata anche una seconda stagione) vede come mattatrice l’attrice ...

Svelata la data di Absentia su Rai4 - Stana Katic da Castle ad agente dell’FBI : la programmazione italiana : Finalmente c'è una data ufficiale sull'arrivo di Absentia su Rai4. La serie che segna il ritorno di Stana Katic sul piccolo schermo, dopo il successo Oltreoceano e in Europa, sbarca anche in chiaro nel nostro Paese con una programmazione settimanale. L'ex Kate Beckett di Castle si cimenta ancora nel genere crime, ma su toni decisamente più accattivanti e dark vestendo i panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne. L'appuntamento con Absentia su ...