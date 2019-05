70 anni da Superga | Mattarella | «Quel Torino simbolo dei valori dello sport»

La7 e Focus omaggiano il Grande Torino - 70 anni dopo la tragedia di Superga : Superga Sono trascorsi esattamente 70 anni dalla tragedia di Superga, dove perse la vita il Grande Torino. Erano le 17.03 del 4 maggio 1949 quando l’aereo, con a bordo la squadra granata, di ritorno da Lisbona, precipitò sulla collina torinese. Le vittime furono 31, tra calciatori (18), allenatori (3), dirigenti (3), giornalisti (3) e gli uomini dell’equipaggio (4). La7 e Focus hanno deciso di dedicare la serata alla celebrazione del ...

Grande Torino - 70 anni da Superga : le parole di Mattarella e Cairo : Grande Torino: “Nel giorno dell’anniversario desidero anzitutto esprimere la mia vicinanza ai figli e ai nipoti delle vittime. Al suo club e alla città di Torino spetta il compito di continuare a trasmettere la memoria di quella squadra straordinaria e, con essa, i tanti valori positivi che testimoniava. Per tutto il movimento calcistico è comunque […] L'articolo Grande Torino, 70 anni da Superga: le parole di Mattarella e ...

GRANDE TORINO/ 70 anni di Superga : la super squadra di Valentino Mazzola : GRANDE TORINO, oggi 4 maggio la commemorazione del 70° anniversario della tragedia di superga: Urbano Cairo, 'ricordo sempre vivo'.

70 anni Superga : Buffon'eroi immortali' : ROMA, 4 MAG - L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gigi Buffon, ora al Paris Saint Germain omaggia con una frase sul suo profilo twitter il Grande Torino, la squadra scomparsa nel ...

70 anni Superga : Appendino - simbolo unità : TORINO, 4 MAG - "Il Grande Torino è un simbolo che unisce generazioni che hanno nel cuore lo sport e la nostra Città e che, in questo ricordo, insieme, celebrano la storia". E' il tweet della sindaca di Torino, Chiara Appendino, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dalla tragedia di ...

Superga - a 70 anni dal disastro la tv ricorda il Grande Torino : Erano considerati invincibili e per questo li si ricorda ancora come il Grande Torino. A sconfiggerli potè solo un incidente aereo che li vide schiantarsi sulla collina di Superga, a pochi passi da casa il 4 maggio 1949: erano le 17.03 e a morire furono i 18 giocatori, capitanati da Mazzola, dirigenti, allenatori, equipaggio e tre giornalisti al seguito. In totale 31 persone.prosegui la letturaSuperga, a 70 anni dal disastro la tv ricorda ...

70 anni Superga : Appendino - simbolo unità : ANSA, - TORINO, 4 MAG - "Il Grande Torino è un simbolo che unisce generazioni che hanno nel cuore lo sport e la nostra Città e che, in questo ricordo, insieme, celebrano la storia". E' il tweet della sindaca di Torino, Chiara Appendino, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dalla tragedia di ...

70 anni Superga : Buffon'eroi immortali' : ANSA, - ROMA, 4 MAG - L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gigi Buffon, ora al Paris Saint Germain omaggia con una frase sul suo profilo twitter il Grande Torino, la squadra ...

Grande Torino - 70 anni fa la tragedia di Superga : il mondo dello sport ricorda gli eroi immortali : Lo sport ricorda il Grande Torino sui social nel 70° anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949 “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Lo scrive su twitter il club bianconero nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga, un giorno particolare per l’intera città di ...

Grande Torino - la commemorazione del 70° anniversario di Superga LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 17 minuti fa Grande Torino, le foto della commemorazione La cerimonia dei fiori al Cimitero Monumentale sta per iniziare, queste le foto dei preparativi. Le tombe delle ...

70 anni fa la tragedia di Superga - ma il Grande Torino vive ancora : "Muore giovane chi è caro agli Dei" , riporta un frammento di Menandro. E giovani per sempre sono rimasti quei Campioni di cui restano solo foto sbiadite, a differenza delle tante vittorie sul campo ...

Grande Torino - 70 anni dalla Tragedia di Superga/ Pecci : mito sempre vivo - esclusiva - : 70anniversario della Tragedia di Superga: intervista esclusiva a Eraldo Pecci, sulla scomparsa del Grande Torino il 4 maggio del 1949.

Grande Torino - 70 anni dopo Superga – Il mister - il partigiano - il pilota : le storie nella storia : “I campioni d’Italia: Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loik, Maroso, Martelli, il nostra capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert. Dirigenti e tecnici: Civalleri, Egri Erbstein, Levesley, Agnisetta, Cortina. Giornalisti: Casalbore, Cavallero, Tosatti. Equipaggio: Meroni, D’Inca, Bianciardi, Pangrazzi, Bonaiuti” Una preghiera laica. Che ...

Serie A - Juve-Torino 1-1. Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga : Diavolo di un Ronaldo. Tutta colpa del fenomeno se il Torino si ferma ad un passo dalla gloria, il suo volo mortifica la prestazione grintosa della squadra di Mazzarri che l'ultima volta aveva vinto ...