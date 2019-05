21° anniversario delle frane di Sarno e Quindici | geologi | “Il 91% dei comuni italiani è

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) “In occasione di unimportante come quello di, ribadiamo l’urgenza di attuare una seria politica di prevenzione dei rischi, finalizzata ad una gestione sostenibile del territorio ed alla salvaguardia della vita dei cittadini, necessità che trovano riscontro anche nella mappa del dissesto idroco in Italia del 2018, tracciata dall’ISPRA, che vede circa il 91% deia rischio e quasi 7,5 milioni di persone che vivono in territori a rischio elevato e molto elevato pere alluvioni”. Sono le parole di Lorenzo Benedetto, consigliere del Consiglio Nazionale deiin occasione del 21esimodegli eventi franosi diche, tra il 5 e 6 maggio del 1998, provocarono la morte di 160 persone neidi, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno),(Avellino) e San Felice a Cancello (Caserta).In Italia, sono ancora ...

