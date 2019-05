Zingaretti - Lega cattura voti su odio : ANSA, - ROMA, 3 MAG - "La Lega è molto diversa da quella che conoscevamo, questa Lega cattura voti sull'odio e sulla rabbia ma non ha un progetto per il Paese. L'odio non crea lavoro, benessere o ...

Zingaretti : fondi Lega?5S correi sistema : 17.53 "L'inchiesta dell'Espresso sulle donazioni alla Lega è pesante e descrive un sistema torbido. Siamo garantisti e aspettiamo prima di emettere giudizi". Così il segretario Pd Zingaretti a proposito dell'inchiesta del settimanale, secondo cui donazioni di militanti alla Lega sono finite a società private e conti personali. "Politicamente, mi preme però sottolineare che i 5 Stelle provano ogni giorno a prendere le distanze dalla Lega.La ...

Pd - Zingaretti lancia “lista aperta” e attacca la Lega : Il format e' a meta' tra il talk e il talent show: Nicola Zingaretti siede su un alto sgabello, cartellina in mano, introduce i candidati, poche parole di biografia prima di chiamarne il nome. E loro, capilista e secondi tra le candidature al Parlamento Europeo, hanno cinque minuti per farsi conoscere e convincere a scegliere la lista unitaria del Partito democratico, quella in cui sono confluite persone dai profili piu' diversi ma - assicura il ...

Nicola Zingaretti - come provoca Di Maio per farlo rompere con Salvini : "Grillini vittime della Lega" : Nicola Zingaretti è diventato segretario del Pd con il sogno nel cassetto di andare al governo nonostante il suo partito sia stato umiliato alle ultime elezioni politiche. Da sempre al Nazareno accarezzano l'idea di un'alleanza con il M5s di Luigi Di Maio, anche se il segretario dem non riesce a far

Zingaretti : 'Grillini complici della Lega. Berlusconi. 'Moderati fermino i populisti' : Il leader Pd accusa il governo di pagliacciate dopo il Cdm di ieri: continuano a litigare e a non decidere. Il Cavaliere spiega la sua linea per rifare l'Europa: immagina 'popolari, liberali, ...

Disfida sulla giustizia. Salvini : 'Non so se siano un caso le azioni dei giudici verso la Lega'. Zingaretti : 'Vuole l'impunità' : Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli Italiani, più indebitati e isolati nel mondo. Ora vuole l'impunità quella classica dei potenti". Lo scrive su Facebook il ...

Disfida sulla giustizia. Salvini : "Non so se siano un caso le azioni dei giudici verso la Lega". Zingaretti : "Vuole l'impunità" : "Neanche al peggior mafioso viene vietato di tornare a dormire a casa sua e coi suoi figli per un eventuale problema di luci e addobbi natalizi. Mi sembrano provvedimenti esagerati e non so se sia un caso che mentre il centrodestra, e soprattutto la Lega, vincono e convincono in Trentino e in Italia, ci siano iniziative giudiziarie di questo genere". Così Matteo Salvini a Pinzolo ha espresso solidarietà al sindaco Michele Cereghini ...

Zingaretti : con Lega-M5s Italia nel pantano - si torni al voto : Roma, 19 apr., askanews, - Il governo Lega-M5s sta portando 'l'Italia nel pantano', è il momento di tornare 'al voto'. Lo scrive su facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. 'I 'complici e alleati' ...

Zingaretti : "Odio collante della Lega". E Salvini risponde agli insulti : 'Li lega soltanto l'odio'. 'Quindi gli italiani sono tutti matti?'. Va in scena un nuovo scontro a distanza tra la sinistra e il ministro dell'Interno. 'È assolutamente falso che Salvini stia ...

Governatori - i più amati sono della Lega : primo Zaia - poi Fedriga e Fontana. L’unico dem in crescita è Zingaretti : Luca Zaia (Veneto), Massimilano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), Attilio Fontana (Lombardia). sono loro i Governatori regionali più graditi ai cittadini secondo l’annuale sondaggio commissionato dal Sole 24 Ore a Noto Sondaggi. I primi tre classificati sono tutti leghisti e sono seguiti da altri due Governatori di centrodestra: Marco Marsilio (Fratelli d’Italia, Abruzzo) e Christian Solinas (Partito sardo d’azione, Sardegna), ...

Sondaggi elettorali : si ferma la Lega di Salvini - cresce (di poco) il M5s. In Europa recupera terreno il Pd di Zingaretti : Cala (di poco) la Lega, cresce (di poco) il Movimento 5 Stelle. È quanto riporta il Sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, su La7. Per l’istituto guidato da Natascia Turato, il Carroccio registra un meno 0,3 per cento, attestandosi al 28 marzo al 34,5% contro il 34,8% della scorsa settimana. Il M5s, invece, negli ultimi sette giorni cresce dello 0,2 per cento, passando dal 20,4 al 20,6 per cento. Il lieve aumento, ...