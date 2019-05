Zazzaroni | “Maradona è inarrivabile Lui faceva tutto CR7 ha lavorato… ”

forzazzurri

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivanè intervenuto ai microfoni di Radio Marte.ha trattato argomenti come Diego Maradona, Messi e CR7.Maradona, Messi e Ronaldoda solo rappresentava la squadra, il compagno, l’assist, non era il goleador, era. Aveva un ruolo particolare e andava dove gli pareva. Ha segnato meno gol perchè ha giocato meno ed in campodi, emozionava anche con i passaggi. Ronaldo è arrivato ad essere il campione che è grazie all’ applicazione ed alla gestione del suo corpo. Preferisco il calcio naturale di Messi, sono giocatori diversi. Maradona è, tra i campioni del passato è quello più moderno, Messi è la cosa più vicina a Maradona che abbia mai visto.”Insigne Il futuro di Insigne è legato senza dubbio alla sua volontà, è un giocatore di grande valore ed il Napoli non lo ...

