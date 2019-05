Your Future Festival 2019 | sull' onda del ' domani da immaginare' riecco l' evento

In anteprima il video di “The future of Your past” di MattO : Esce in radio "The future of your past", il singolo di lancio dell'omonimo album di MattO. Qui un ampio stralcio del video in anteprima. Il brano q, scritto dallo stesso artista, caratterizzato da un forte riferimento alla musica rock degli anni Sessanta e Settanta, è arrangiato da Jon Leidersdorff che ne è anche il suo produttore. Il singolo, registrato negli studi di Lakehouse Music a Asbury Park nel New Jersey, luogo noto per essere il centro ...