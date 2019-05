Whatsapp a lavoro per migliorare le note audio

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Il 1° Maggio, Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, invadere le ...

Basta mail e Whatsapp fuori orario - lo dice il contratto di lavoro : Aumentano gli accordi di secondo livello che prevedono le fasce orarie di stop alle comunicazioni di lavoro. Bancari e alimentaristi lo hanno richiesto nella piattaforma per il rinnovo nazionale. Ecco come funziona...