Vuole il parmigiano per metterlo sul pesce | lo chef glielo nega | “Il cliente non ha

(Di venerdì 3 maggio 2019) Massimo Donato, proprietario edel Maximo Italian Bristrot a Londra è balzato alle cronache per averto delad unche volevasu un piatto di. Loè intervenuto nella trasmissione ‘Cultura e Cucina’ condotta da Livia Ventimiglia e Camilla Vitanza su Radio Cusano Campus per parlare della querelle tra lui e ilcontinuata sul sito web per le recensioni alle strutture ricettive TripAdvisor dove il ristoratore ha elencato le ‘sacre’ regole della cucina italiana. Ilnon ha sempre ragione? “Con la mia risposta al commento delsu TripAdvisor, non volevo dare lezioni di gastronomia. Piuttosto volevo fare luce sulle buone norme di comportamento a tavola, in quanto ilnon ha sempre ragione. La mia voleva essere una risposta ironica alle richieste più strampalate della cucina italiana all’estero. Spesso, i clienti ...

