Vuole fare uno scherzo alla fidanzata e finge di impiccarsi | 26enne si uccide per sbaglio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Aveva deciso di far spaventare la sua ragazza facendosi trovare impiccato in casa. Doveva essere semplicemente uno, tutto per finta, ma qualcosa è andato storto: così Danny Munro, 26 anni, è morto davvero. È successo lo scorso 1 agosto a a Bignall End, nello Staffordshire, in Gran Bretagna, e ora è arrivata la sentenza del giudice Andrew Barkley: dalle prove e dalle testimonianze emerse durante il processo che si è chiuso il 2 maggio non ci sono dubbi, si è trattato proprio di unofinito male: “Non c’è alcun motivo per credere che ci fosse in lui alcun istinto suicida o che fosse depresso. Non c’era stato nulla che potesse mettere in allerta lae non era accaduto nulla che lo aveva turbato. Si tratta di una tragica fatalità, di unofinito nella maniera più tragica”, ha detto il giudice. A darne notizia è il Telegraph, che riporta le ...

