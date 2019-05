roma.repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2019) All'altezza del civico 110 di via del, che ora è chiusa al traffico tra via Attilio Mori e via Giovanni de Agostini

rep_roma : Voragine al Pigneto, la ruota del camion sprofonda nell'asfalto [news aggiornata alle 19:46] - giovannicoviel1 : RT @rep_roma: Voragine al Pigneto, la ruota del camion sprofonda nel vuoto [news aggiornata alle 19:13] - ATtACcatiAlBus : RT @rep_roma: Voragine al Pigneto, la ruota del camion sprofonda nel vuoto [news aggiornata alle 19:13] -