Volley | i convocati del CT Blengini in vista del collegiale | assenti Giannelli e Mazzone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Primodella stagione per la Nazionale senior maschile guidata dal CT Chiccoindella Nations League, che partirà a fine mese. Il ritiro azzurro partirà domenica 5 maggio e proseguirà fino al giorno 10 maggio. Location sarà il Centro di preparazione "Giulio Onesti" di Roma.Il tecnico ha più volte dichiarato di voler perseguire la linea verde, lasciando a casa i veterani come Colaci, Juantorena e Zaytsev, che necessitano anche di un periodo di riposo dopo le tante partite disputate in stagione. Infatti tali atleti non sono stati inseriti neppure nella lista per la Nations League. L'esordio azzurro nella competizione è previsto per il giorno 31 maggio contro l'Iran....

