Vivete con coraggio! Uccisa dal cancro lascia diario alle figlie

(Di venerdì 3 maggio 2019) “con coraggio”, è questo il messaggiotosueda Alessia, mamma 44enne stroncata da unal pancreas in soli sei mesi. La sua vicenda è stata riportata da Il Giornale di Vicenza. Alessia Lovato, originaria di Montebello Vicentino ma residente a Treviso, è morta il 30 aprile dopo aver lottato contro il tumore ma, prima di arrendersi alla malattia, ha trovato la forza per scrivere undare in ereditàsue, di 4 e 9 anni... “capiranno di dover andare avanti da sole, da guerriere, com’è stata la loro mamma in questi ultimi sei mesi”. Alessia aveva scoperto la malattia a fine ottobre 2018 e il tumore si era rivelato già molto aggressivo, purtroppo nell'ultimo mese le condizioni della mamma 44enne si erano aggravate in maniera ulteriore.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...