Viterbo | uomo trovato morto nel suo negozio | ipotesi rapina finita male

(Di venerdì 3 maggio 2019) Orrore adove poche ore fa alcuni passanti hanno visto del sangue vicino alla porta di un'attività commerciale del centro cittadino. Dietro c'era il 70enne, Norberto Fedeli, che giaceva senza vita in una pozza di sangue. L'era molto conosciuto nel capoluogo di provincia laziale. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, non sono chiare le circostanze in cui sia deceduto l'ma probabilmente, forse durante l'ora di pranzo, lo stesso ha ricevuto la sgradita visita di alcuni malviventi che avrebbero tentato unaal. Attualmente sono poche e frammentarie le notizie che giungono dal Lazio, ma sembra che si sia trattato a tutti gli effetti di un omicidio.Indaga la Procura Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa, la Procura viterbese avrebbe già preso in mano il caso e avviato la relativa attività investigativa. Un vero e proprio giallo questo di ...

