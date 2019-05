Viterbo | ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans | Norberto trovato in un

Viterbo - ucciso nel suo negozio di jeans : Roma, 4 mag. (AdnKronos) - di Silvia Mancinelli Potrebbe essere stata una rapina finita male, ma tutte le piste restano aperte. Norberto Fedeli, il 74enne titolare della jeanseria in via San Luca, è stato ammazzato a colpi di spranga vicino alla cassa del suo storico negozio. Il commerciante, molto

Viterbo - ucciso in negozio del centro : 17.34 Trovato ucciso il titolare di un negozio di jeans a Viterbo. L'uomo, 70 anni, era riverso a terra, vicino alla cassa, in un lago di sangue all'interno del suo negozio. Ad accorgersene una vicina entrata nel negozio intorno all'ora di pranzo. Secondo i primi accertamenti, la vittima è stata colpita più volte alla testa con un oggetto contundente. Non si esclude la rapina finita male.

Viterbo. Il commerciante Norberto Fedeli ucciso nel suo negozio : Si ipotizza si tratti di una rapina finita male. La vittima è un commerciante di 70 anni. Norberto Fedeli è

Viterbo - negoziante ucciso dal ladro : testa schiacciata da scarpone : Chiara Sarra Trovato morto un 70enne nel centro di Viterbo: il cranio fracassato e poi calpestato. Scatta la caccia ai malviventi Gli hanno fracassato il cranio con un oggetto metallico. Poi, mentre si trascinava in cerca di una via di fuga, lo hanno finito schiacciandogli la testa con uno scarpone. La scena dell'orrore il centro a Viterbo, dove - poco dopo le 13 - una donna ha trovato il cadavere di Norberto Fedeli, 70enne titolare ...

Viterbo - rapina finisce nel sangue : titolare jeanseria ucciso a sprangate nel suo negozio : Il cranio fracassato con una mazza, o un oggetto simile. Poi l'impronta di uno scarpone sulla testa. Un negoziante del centro di Viterbo, Norberto Fedeli di 70 anni, è stato trovato senza...

Viterbo - commerciante ucciso per rapina in pieno centro : La vittima, Norberto Fedeli, ha 70 anni: chi l'ha ucciso colpendolo con un oggetto pesante, forse una spranga di ferro, lo ha finito schiacciandogli la testa sotto uno scarpone

Viterbo - ucciso nel suo negozio di jeans : di Silvia Mancinelli E' di Norberto Fedeli, il titolare della jeanseria di via San Luca, a Viterbo, il corpo trovato alle 13,30 in un lago di sangue all'interno del negozio. Sul caso indagano gli ...

Commerciante di 70 anni ucciso con uno sgabello a Viterbo durante una rapina : L’uomo è stato trovato in terra: a scoprire il cadavere alcuni passanti che aveva notato del sangue sull’uscio del locale. Al vaglio le telecamere di sicurezza

Viterbo - ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans : Norberto trovato in un lago di sangue. Kilelr in fuga : E' stato trovato morto nel suo negozio di jeans, gli hanno sparato alle spalle. La saracinesca alzata per metà, la porta socchiusa e, all'interno del negozio di jeans Levìs in...

Commerciante di 70 anni ucciso nel suo negozio a Viterbo durante una rapina : L’uomo è stato trovato in terra: a scoprire il cadavere alcuni passanti che aveva notato del sangue sull’uscio del locale. Al vaglio le telecamere di sicurezza

Viterbo - rapina finisce nel sangue : titolare jeanseria ucciso a sprangate nel suo negozio : Il cranio fracassato con una mazza, o un oggetto simile. Poi l'impronta di uno scarpone sulla testa. Un negoziante del centro di Viterbo, Norberto Fedeli di 70 anni, è stato trovato senza...

Viterbo - ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans : Norberto trovato in un lago di sangue : E' stato trovato morto nel suo negozio di jeans, gli hanno sparato alle spalle. La saracinesca alzata per metà, la porta socchiusa e, all'interno del negozio di jeans Levìs in...